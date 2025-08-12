全保連株式会社との業務提携に関するお知らせ　～「My Page」構想に参画し、住生活支援を拡充～

アート引越センター株式会社

アート引越センター株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：寺田政登、以下「当社」）は、このたび、家賃債務保証事業を展開する全保連株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長執行役員：茨木英彦、以下「全保連」）と業務受託基本契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 業務提携の背景および目的

当社は暮らし方を提案する企業を目指し、引越専業のリーディングカンパニーとして、社会的ニーズに応えるとともにお客さまへの更なる付加価値の向上を目指しております。この度、当社は全保連が新たな顧客基盤拡充施策として準備している「My Page」の構想に賛同し、最初の提携企業として参画するパートナーとなります。

「My Page」の構想は、全保連にて契約されている賃借人さまごとに作成される個人専用ページです。本業務提携により、この「My Page」に当社の全保連専用ページへのリンクが設置され、お客さまが速やかに当社サービスをお申込みいただけるようになり、引越のご準備をストレスなく始めていただけます。

家賃保証サービスの新規申込と合わせて引越サービスを利用できる今までにない新たな取り組みとなりますが、今後も更に当社が提供する多様なサービスをご活用いただけるよう全保連との連携を拡充し、「生活基盤を支えるプラットフォーム」の一翼として、安心・快適な暮らしのサポートに努めてまいります。

2.本業務提携の相手先の概要

【全保連株式会社概要】

会社名：全保連株式会社

所在地：沖縄県那覇市字天久905番地

代表者：代表取締役社長執行役員 茨木 英彦

事業内容：家賃債務保証業

上場市場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：5845）

3.当社の概要

【アート引越センター株式会社概要】

会社名：アート引越センター株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区城見１丁目２番27号

代表者：代表取締役社長 寺田 政登

事業内容：引越事業他

4.今後の展望

本提携を契機に、当社は暮らし方を提案する企業として、今後もお客さまのライフステージに寄り添ったサービス提供を強化し、社会的責任を果たしてまいります。