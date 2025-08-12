免疫組織化学市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月12に「免疫組織化学市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。免疫組織化学に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
免疫組織化学市場の概要
免疫組織化学市場に関する当社の調査レポートによると、免疫組織化学市場規模は 2035 年に約 381 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 免疫組織化学市場規模は約 28 億米ドルとなっています。免疫組織化学 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、免疫組織化学検査の市場シェア拡大は、がん罹患率の増加によるもので、これは主に人口の高齢化の影響によるものです。がん症例数は世界中で増加傾向にあります。2022年には22百万件以上の新規がん症例が報告されており、IHCベースの診断ソリューションの需要が高まっています。当社の市場調査によると、米国では2025年に2.1百万件以上の新規がん症例が報告されると予想されており、診断検査の需要を押し上げています。
免疫組織化学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/immunohistochemistry-market/84769
免疫組織化学に関する市場調査では、公的支出と個人支出の急増により市場シェアが拡大することが明らかになっています。米国では、Medicare Part Bが2023年にIHC試薬及びキットに約12億米ドルを投資することが分かっており、CPTコード88342の利用及び支払いデータに基づくと、その多額の支出が示されています。当社の市場調査によると、バイオマーカー検査及びコンパニオン診断の保険適用拡大の結果、日本政府によるIHCベースの診断への投資は2024年に17.78億米ドルに達することが分かっています。
しかし、医療費管理のための政府の価格上限の施行は、市場の成長を阻害する主要な要因となっています。これらの支出削減目標は、メーカーの利益率を低下させ、高度な診断システムへの投資を削減します。政府の価格上限は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327190&id=bodyimage1】
免疫組織化学市場セグメンテーションの傾向分析
免疫組織化学市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、免疫組織化学 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
免疫組織化学市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-84769
製品タイプ別に基づいて、免疫組織化学市場は試薬とキット、機器、ソフトウェアとサービスに分割されています。このうち、試薬とキットセグメントは予測期間中に38%の市場シェアを獲得し、同セグメントで主導的な地位を確保すると予想されています。抗生物質とマルチプレックス染色キットの使用増加が、このセグメントの主要な成長要因となっています。より迅速で高感度な試薬製剤の進歩は、診断試薬の性能向上につながることが分かっています。例えば、当社のアナリストは、特にアジア太平洋地域において、試薬売上高の大幅な増加を報告しています。
