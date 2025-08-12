【Airbike】電動アシスト自転車の販売パートナー「代理店サポーター」第2期募集を開始！ 募集期間：8月15日～8月21日 ＜大阪＞
自転車ブランド「Airbike（エアーバイク）」の企画・製造・販売を行う
日本タイガー電器株式会社（大阪府高槻市）は、2025年1月にスタートした「仲間探し♪」をテーマにした
代理店サポーター制度の第2期募集を、2025年8月15日（金）～2025年8月21日（木）迄、行っています。
Airbikeが描く「販売パートナー」の新しい形
Airbikeは、従来の代理店制度とは一線を画す、新しい「代理店サポーター制度」を立ち上げました。
この制度の最大の特徴は、メーカーが積極的にお客様の集客をサポートする点です。
情報誌、DM、折込チラシ、広告など、集客活動はAirbikeが全面的にバックアップ。
パートナーの皆さんは、販売活動に集中できる環境を提供します。
＜Airbike代理店サポーター制度のポイント＞
省スペースで開業可能：試乗車1台を置ける小さなスペースがあれば、すぐに開業可能です。
集客活動はメーカーが強力にサポート：代理店様は販売に専念し、お客様との関係構築に注力できます。
メンテナンスも担当：販売したお客様はもちろん、地域のAirbikeユーザーのメンテナンスもお願いします。
◆第2期募集の詳細◆
第2期の募集要項は以下の通りです。
募集期間：2025年８月15（金）～2025年８月21日（木）
募集地域：大阪府茨木市、大阪府摂津市（今後、全国展開予定）
募集店舗数：各エリア2～3店舗
募集条件：自転車を取り扱う実店舗を運営されていること
募集詳細：https://takatsuki.santasan.net/airbike/
◆見学説明会の日程◆
ご参加ご希望の方はお電話かメールにてご連絡ください。
＜8月＞ 平日 月・火・金 の
10:00～11:00 11:00～12:00 13:00～14:00 14:00～15:00
※見学説明会へのご日程が合わない場合は、店舗までご説明に行きますので
希望の曜日や時間帯をご遠慮なくご連絡ください。
◆お問い合わせ先◆
本件に関するお問い合わせ、資料請求、ご応募は下記までご連絡ください。
日本タイガー電器株式会社
Airbike事業部
マネージャー：大橋（津田）
電話番号：072-672-7653（事業部直通）
FAX番号：072-672-7674
メールアドレス：airbike@santasan.net
HP：https://santasan.net/
◆Airbike商品ラインナップ◆
Airbikeの電動アシスト自転車の詳細は、
Santasan本店ウェブサイトにてご確認いただけます。
↓ ↓ ↓
Santasan本店：https://santasan.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327189&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327189&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327189&id=bodyimage3】
配信元企業：日本タイガー電器株式会社
日本タイガー電器株式会社（大阪府高槻市）は、2025年1月にスタートした「仲間探し♪」をテーマにした
代理店サポーター制度の第2期募集を、2025年8月15日（金）～2025年8月21日（木）迄、行っています。
Airbikeが描く「販売パートナー」の新しい形
Airbikeは、従来の代理店制度とは一線を画す、新しい「代理店サポーター制度」を立ち上げました。
この制度の最大の特徴は、メーカーが積極的にお客様の集客をサポートする点です。
情報誌、DM、折込チラシ、広告など、集客活動はAirbikeが全面的にバックアップ。
パートナーの皆さんは、販売活動に集中できる環境を提供します。
＜Airbike代理店サポーター制度のポイント＞
省スペースで開業可能：試乗車1台を置ける小さなスペースがあれば、すぐに開業可能です。
集客活動はメーカーが強力にサポート：代理店様は販売に専念し、お客様との関係構築に注力できます。
メンテナンスも担当：販売したお客様はもちろん、地域のAirbikeユーザーのメンテナンスもお願いします。
◆第2期募集の詳細◆
第2期の募集要項は以下の通りです。
募集期間：2025年８月15（金）～2025年８月21日（木）
募集地域：大阪府茨木市、大阪府摂津市（今後、全国展開予定）
募集店舗数：各エリア2～3店舗
募集条件：自転車を取り扱う実店舗を運営されていること
募集詳細：https://takatsuki.santasan.net/airbike/
◆見学説明会の日程◆
ご参加ご希望の方はお電話かメールにてご連絡ください。
＜8月＞ 平日 月・火・金 の
10:00～11:00 11:00～12:00 13:00～14:00 14:00～15:00
※見学説明会へのご日程が合わない場合は、店舗までご説明に行きますので
希望の曜日や時間帯をご遠慮なくご連絡ください。
◆お問い合わせ先◆
本件に関するお問い合わせ、資料請求、ご応募は下記までご連絡ください。
日本タイガー電器株式会社
Airbike事業部
マネージャー：大橋（津田）
電話番号：072-672-7653（事業部直通）
FAX番号：072-672-7674
メールアドレス：airbike@santasan.net
HP：https://santasan.net/
◆Airbike商品ラインナップ◆
Airbikeの電動アシスト自転車の詳細は、
Santasan本店ウェブサイトにてご確認いただけます。
↓ ↓ ↓
Santasan本店：https://santasan.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327189&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327189&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327189&id=bodyimage3】
配信元企業：日本タイガー電器株式会社
プレスリリース詳細へ