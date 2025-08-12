ライフネット生命保険 保険金・給付金の最短当日支払いを開始

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社（URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、お客さまへ一層の安心と、さらなる質の高いサービスをご提供するため、保険金・給付金の「最短当日支払い」を開始したことをお知らせします。

■保険金・給付金の最短当日支払い

従来は、当社が請求書類を受領し、保険金・給付金をお客さまの指定口座にお支払いするまでの所要日数は最短で2日*1を要していましたが、今回の保険金・給付金のお支払いに関するシステム改善により、最短で請求書類が当社に到着した当日中にお支払いできるようになりました*2。

さらに、一部の給付金については、手続きがオンラインで完結できる「スマ速請求(https://www.lifenet-seimei.co.jp/sumasoku/)*3」をご活用いただくことで、ご請求のご連絡をいただいてから入金までが最短で当日となり、より早く給付金をお受け取りいただくことができます。

■Tech & Services：中期計画の重点領域

ライフネット生命は、2024年5月に発表した中期計画において、成長戦略としての重点領域の一つに「Tech & Services」を掲げています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、AIやマイナンバー制度をはじめ、さまざまなITサービスを活用して最新の保険サービスを提供し、お客さまのさらなる利便性向上を目指します。保険金・給付金の「最短当日支払い」を実現したのも、その一環です。

■「当日支払い」を松田るかさんと飯島寛騎さんが案内するウェブCMを公開

ライフネット生命は、「最短当日支払い」の開始にあわせ、松田るかさんと飯島寛騎さんが出演するウェブCMを公開しました。この動画の中では、当日支払いの流れを松田さんが案内し、医療保険の請求をスマートフォンから行う場合の給付金のお支払いまでの速さについて飯島さんがイメージを伝えています。

保険は請求などの手続きが大変そうという印象が強いものですが、松田さんと飯島さんがテンポよく明るく元気に特徴を教えてくれる内容で、保険金・給付金の請求手続きに対するハードルがぐっと下がり、生命保険や医療保険がますます身近に感じられるものとなっています。

「当日支払いはじめます篇」

https://youtu.be/a3rMRPRufgk

当社は、今後とも、シンプルでわかりやすい保険選びのための情報提供はもちろん、保険金・給付金のお支払いといった保険の一丁目一番地としての対応の強化や、ご契約後の各種アフターフォローの充実まで、お客さま視点の保険体験をお届けできるよう努力し続けてまいります。

*1 書類到着日を1日目として、営業日ベースで計算した日数です。事実の確認を行った事案や請求書類に不備があった事案は除外しています。

*2 お客さまの指定する金融機関によっては、ご入金が翌営業日となる場合があります。

*3 スマ速請求についてはこちらをご確認ください（スマ速請求：https://www.lifenet-seimei.co.jp/sumasoku/ ）。

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。