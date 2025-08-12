家族で楽しむ秋の夜！個性豊かなメニューが並ぶ『ハロウインファミリーディナーブッフェ』（9/13～スタート）

写真拡大 (全9枚)

株式会社神戸ポートピアホテル


神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）のダイニングカフェ SOCOでは、お子さまと一緒にハロウィン気分をお楽しみいただけるファミリー向けのディナーブッフェを期間限定で開催します。今年のテーマは「おばけの晩餐会」。賑やかなおばけたちが集う晩餐会をイメージし、ユニークなおばけをモチーフにしたスイーツやハロウィンらしく彩られた個性豊かなメニューが並びます。今回はホテルのブーランジェが丁寧に焼き上げたパンを用いたメニューも登場。お腹も心も満たされる豊富なラインナップでお届けします。


　また小学生以下のお子さまを対象に、ハロウィンの仮装でのご来店で「お菓子のつかみ取り」に参加いただける特典もご用意しました。


　あたりが秋の夕闇に染まる頃、ハロウィンの魔法がかかったかのような賑やかな空間で、ご家族との楽しい夜をお過ごしください。



■個性あふれるシェフ自慢の料理が約20種！


かぼちゃをまるごと器に見立て、旨みたっぷりの具材を詰めて焼き上げた「かぼちゃのボルケーノグラタン」はインパクト抜群の一品。さらに、キッシュやサラダなど、ハロウィンらしくかぼちゃをふんだんに使ったメニューもご用意しています。






■テーブルを彩る、カラフルなおばけスイーツの饗宴


おばけが溶けたような「とろ～りおばけのチョコムース」や、真っ赤なスポンジに3色のチョコソースで旋律のような模様を描いた、アーティスティックな「おばけのロックンロールケーキ」など、遊び心あふれるスイーツがテーブルをカラフルに彩ります。






■ハロウィンカラーの“パン”



ホテル自慢のブーランジェが腕をふるった、本イベント限定のオリジナルパンも登場。秋の味覚を取り入れた、満足感のあるラインナップです。





●「ウインナーと卵サラダのブラックソフトフランス」（写真上）


竹炭を練り込んだパンにホワイトソースと卵サラダを合わせ、チーズをのせて焼き上げました。


●「かぼちゃとベーコンのソフトフランス」（写真 真ん中）


やさしい口当たりのソフトフランスに、ホワイトソースとベーコン、かぼちゃを加えました。


●「かぼちゃのクロワッサンダマンド」（写真下）


かぼちゃのやさしい甘さとクロワッサンの香ばしさがマッチした、季節感ある味わいです。



『週末限定 ハロウィンファミリーディナーブッフェ～おばけの晩餐会～』


https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/soco/fair/#!fair-61(https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/soco/fair/#!fair-61)



■期間：


2025年9月13日（土）～11月3日（月・祝）土・日曜日、祝日限定


■時間：


17:00～21:00（L.O.20:30）《90分制》


■料金：


[大人] 5,500円　[シニア(65歳以上)] 5,000円　[小学生] 3,100円　[幼児] 1,800円


※3歳以下無料


※ソフトドリンク飲み放題付



■特典：


１.小学生以下限定「お菓子のつかみ取り」チャレンジ！


ハロウィンの衣装またはグッズを身に着けてご来店いただくと、「お菓子のつかみ取り」にご参加いただけます



２.オーバルポイントプログラムアプリ会員さま限定


公式HPより事前決済予約で大人[通常] 5,500円　→　[優待価格] 5,000円



■場所：


神戸ポートピアホテル


本館2F ダイニングカフェ「SOCO」



神戸市中央区港島中町6-10-1


（ポートライナー市民広場駅下車すぐ）


https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/soco/





ダイニングカフェ　SOCO

■ご予約・お問い合わせ


ご予約はホテル公式ホームページにて承ります


https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/soco/fair/#!fair-61


レストラン総合案内　Tel.078-303-5207（10:00～17:30）



※写真はイメージです


※表記料金には税金・サービス料が含まれております


※メニュー内容は食材の入荷状況により変更させていただく場合がございます