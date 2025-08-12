株式会社ナニワ商会・常務執行役員 金井秀樹氏、「信長デイトナ」をPHOTO NEXT 2025にて装着

株式会社クロスワン株式会社ナニワ商会・常務執行役員 金井秀樹

2025年6月に開催された写真・映像関連の総合展示会「PHOTO NEXT 2025」にて、株式会社ナニワ商会（本社：大阪府大阪市）常務執行役員の金井秀樹氏に、当社が所有するROLEX「Ref.6263／Ser.6412345」、通称「信長デイトナ」をご装着いただきました。

「信長デイトナ」は、ROLEXの中でも特に希少とされるDAYTONA Ref.6263 / Ser.6412345を用いた体験プログラムです。武将・織田信長の生誕日（6月23日）/没日（6月2日）が掛かったリファレンスナンバーと、奇跡の駆け上がり番号であるシリアルナンバー、そしてROLEXの持つ精緻な技術・文化資産としての価値を重ね合わせたネーミングで、現代における「語れるプロダクト体験」として展開しています。

本モデルは、豊島区ふるさと納税返礼品としても提供されており、地域貢献と高付加価値体験を両立する新たな取り組みです。

株式会社ナニワ商会（本社：大阪府大阪市）

株式会社ナニワ商会は1938年の創業以来、「写真」「画像」「映像」関連の商材を中心に取り扱う国内有数の流通業者として、全国5か所の営業拠点から全国約4,000社の顧客へ卸販売を行っています。デジタルカメラや業務用プリンターからインテリア雑貨まで約10万点に及ぶ取扱商品と、物流センターと基幹業務システムを組み合わせたロジスティック体制、さらに経験豊富なセールスによるソリューション提案とEコマースを通じ、幅広い顧客ニーズに応え続けています。

また、小売業での実績や海外展開するラボサービスを活かしたユニークなソリューションも提供しています。

今回ご装着いただいた金井氏は、長年にわたり写真・映像業界の営業現場を熟知し、多様な取引先との信頼関係を築き上げてこられた業界の中核人材です。「PHOTO NEXT 2025」の展示会場では、その確かな審美眼と豊富な経験を背景に、信長デイトナの質感や存在感をご評価いただきました。

弊社では今後も、「信長デイトナ」を軸とした高級ヴィンテージ体験を通じ、歴史・文化・地域経済をつなぐ新しい価値創出に取り組んでまいります。

なお、本プログラムは現在、豊島区のふるさと納税返礼品としても提供中です。地域貢献型の高付加価値体験として、ぜひこの機会にご活用ください。

ふるさと納税の詳細はこちら :https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

【会社概要】

■株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスビル

代表者：代表取締役 品川 あきら

TEL：03-5986-1118

事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング 等

設立：1990年1月

URL：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン（信長デイトナ事業部）

担当者：ディレクター 前田

TEL：03-5986-1118

Email：crossone6263@gmail.com