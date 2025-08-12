『ストリートファイター6』日本代表の選考方針が決定！　アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）に向けた推薦対象大会を発表

株式会社カプコン

一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）との確認のもと、「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」にて正式採択されているeスポーツ競技『ストリートファイター6』の日本代表選手推薦方式が決定いたしました。

代表候補選手の選出は、「CAPCOM Pro Tour 2025」および「CAPCOM CUP 12」における以下の大会群を対象とし、優秀な成績を収めた選手を推薦対象とします。

【選考対象大会】

１. CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会 #1～#5

開催期間：2025年9月7日～2026年1月11日（オンライン開催・全5回）

大会形式：オープン大会

※エントリー受付中：https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/schedule/?tab=2#japan

２. CAPCOM Pro Tour 2025 プレミア大会「Kuaishou FightClub Championship VI ・ Chengdu」

開催期間：2025年10月31日～11月2日（開催地：中国・成都）

大会形式：オープン大会

※エントリー受付中：https://www.start.gg/tournament/vi-kuaishou-fightclub-championship-vi-chengdu/details

３. CAPCOM CUP 12

開催期間：2026年3月11日～15日（開催地：日本・両国国技館）

大会形式：CAPCOM CUP 11優勝者、SFL: World Championship 2024の優勝チーム4名に加え、

CAPCOM Pro Tour 2025の各大会で優秀な成績を収めた選手計48名による大会

※今後、最終選考大会が別途実施される場合は、上記大会群より選出された選手が対象となります。

※各大会の詳細・最新スケジュールは、CAPCOM Pro Tour公式サイト（URL：https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/）をご確認ください。

