『ストリートファイター6』日本代表の選考方針が決定！　アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）に向けた推薦対象大会を発表

一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）との確認のもと、「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」にて正式採択されているeスポーツ競技『ストリートファイター6』の日本代表選手推薦方式が決定いたしました。



代表候補選手の選出は、「CAPCOM Pro Tour 2025」および「CAPCOM CUP 12」における以下の大会群を対象とし、優秀な成績を収めた選手を推薦対象とします。



【選考対象大会】


１. CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー 日本大会 #1～#5
　開催期間：2025年9月7日～2026年1月11日（オンライン開催・全5回）　


　大会形式：オープン大会


　※エントリー受付中：https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/schedule/?tab=2#japan



２. CAPCOM Pro Tour 2025 プレミア大会「Kuaishou FightClub Championship VI ・ Chengdu」
　開催期間：2025年10月31日～11月2日（開催地：中国・成都）


　大会形式：オープン大会


※エントリー受付中：https://www.start.gg/tournament/vi-kuaishou-fightclub-championship-vi-chengdu/details



３. CAPCOM CUP 12
　開催期間：2026年3月11日～15日（開催地：日本・両国国技館）


　大会形式：CAPCOM CUP 11優勝者、SFL: World Championship 2024の優勝チーム4名に加え、


　CAPCOM Pro Tour 2025の各大会で優秀な成績を収めた選手計48名による大会




※今後、最終選考大会が別途実施される場合は、上記大会群より選出された選手が対象となります。
※各大会の詳細・最新スケジュールは、CAPCOM Pro Tour公式サイト（URL：https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/）をご確認ください。





【商品概要】


■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：7,990円（税込）


・パッケージ版：8,789円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/contents/y12-fe_nsw2/


■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA


■コピーライト：(C)CAPCOM



