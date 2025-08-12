女子プロゴルファーを応援　仲村果乃選手と所属契約を締結

株式会社プレナス

株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」、そしてラーメンの店「KAYAVA.」を、国内2,809店舗、海外8か国・地域に250店舗、計3,059店舗を展開しております（2025年7月末現在）。

このたび当社は、2025年8月15日より女子プロゴルファーの仲村果乃選手と所属契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

当社はこれまでも「食」を通じて、すべてのスポーツに取り組む方々を応援したいという思いのもと、スポーツ支援活動に注力してまいりました。また、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（以下、JLPGA）が主催する「JLPGAステップ・アップ・ツアー プレナスレディースカップ」を共催しております。

今後、仲村選手はプレナス所属選手として、「プレナス」のロゴをキャップやキャディバッグに着用しトーナメントに出場します。

当社は仲村選手やゴルフ界のさらなる発展を応援するとともに、すべての世代の女性が自らの可能性を広げ、輝き続け、活躍できる社会の実現を目指してまいります。

仲村果乃選手プロフィール

・生年月日

2001年7月3日（24歳）

・出身地

京都府京都市

・身長

162cm

・JLPGAツアー2025年度成績

明治安田レディスゴルフトーナメント2位タイ

ミネベアミツミレディス2位タイ

パナソニックオープン3位タイ

ブリヂストンレディス 5位タイ

仲村果乃選手コメント

このたび、株式会社プレナス様と所属契約させていただくことになりました。プロゴルファーとしてまだまだ未熟な私ですが大変心強いご支援をいただき心より感謝申し上げるとともに、身の引き締まる思いです。

今後のツアー遠征では津々浦々に店舗があります「ほっともっと」や「やよい軒」で美味しい食事をたくさん食べて一日でも早く優勝して結果で恩返しできるように日々努力し、プレーする姿で人を惹きつけられる選手になることを目標に挑戦し続けますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。