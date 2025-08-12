Messari、UXLINKのTGE1周年リサーチレポートを公開

Happy Fair 合同会社

2025年7月18日、世界的ブロックチェーン調査機関Messariは、UXLINKトークン（UXLINK）がTGE（Token Generation Event）から1周年を迎えたことを記念し、過去1年間のトークンパフォーマンスおよびトークン経済モデルに関する詳細な分析レポートを公開しました。

あわせて、UXLINKは米国市場への正式進出を発表。



これまで韓国、東南アジア、南アジア、アフリカを中心に急成長を遂げ、50カ国以上で5,000万超の登録ユーザーを有する同社は、北米市場参入によりさらなるグローバル展開を加速させます。

1. トークン概要

2. プロジェクト概要

世界中で5000万人以上の登録ユーザー- 総発行上限：10億枚- 流通量：約4.79億枚（2025年7月18日現在）- 配布モデル：固定供給・二重制約型- コミュニティ配分65％：4年間の解放スケジュールと「1億人の合格ユーザー到達」の両条件を満たすことで完全解放- 空投受取資格：Proof-of-Link（PoL）活動で獲得するUXUYポイントに基づく- 市場実績：- 2024年12月24日：時価総額3億6,730万ドル（過去最高）- 2024年12月25日：取引量144億ドル（過去最高）- 2025年7月18日：価格0.36ドル、時価総額1億7,500万ドル、日次取引量8,390万ドル

UXLINKは、Web3採用のハードルを下げることを目的としたSocialFi基盤プロジェクトです。

ユーザー操作やID管理、ネットワーク間のやり取りを簡素化し、Web2とWeb3を接続する「ソーシャル調整レイヤー」を提供します。

従来型SNSが一方向の「いいね」や「フォロー」に依存するのに対し、UXLINKは双方向の関係性を基盤としたエコシステムを構築。UXLINK ONE Chain、One Gasプロトコル、複数のソーシャル成長プロトコルなどを統合し、AIエージェントによるコミュニティ運営自動化も進めています。

2025年1月にはDAO委員会を設立し、コアチームとコミュニティ代表が提案管理や資金配分を監督。また、間もなくリリース予定のFujiPayカードにより、UXLINKを含む暗号資産を日常決済で利用可能にし、Web3と既存金融の融合を促進します。

【UXLINK日本公式SNS】

UXLINK日本公式LINEアカウント: https://line.me/R/ti/p/@119yyvdb

UXLINK日本公式LINEチャット：https://bit.ly/4kt3vMZ

UXLINK日本公式Telegramグループ: https://t.me/UXLINKJP

UXLINK日本公式Xアカウント：https://x.com/UXLINKJP

3. トークンエコノミクス

2024年7月18日に発行されたUXLINKトークンは、ガバナンスおよびユーティリティの両機能を持ちます。

主なユースケース- Gas抽象化：One Gasプロトコルにより、対応チェーンの取引手数料をUXLINKで支払い可能- サービス決済：エコシステム内dAppの利用料金を支払い- 開発者アクセス：API・SDK・ユーザーデータの利用料支払い- オフチェーン利用：FujiPayカードによりVisa加盟店で利用可能予定配分構成UXLINKトークン分配図- プロトコル金庫：5.00%（5000万枚）- チーム：8.75%（8750万枚）- 投資家（私募）：21.25%（2億1250万枚）- コミュニティ：65.00%（6億5000万枚）

コミュニティ配分のうち40％はUXLINKユーザー、25％は開発者やパートナー等に配分。さらに1％はエコシステム基金UFLY Labsに充当されます。

4. UXUYポイントと空投資格

UXUYポイントはPoL活動（招待、イベント参加、製品利用、パートナー連携など）で獲得。

解放後のトークンはロックなしで即時利用・取引可能です。

5. 発行制限と成長見込み

配布は『4年間の時間解放』と『1億人の合格ユーザー到達』の二重条件を採用。

現時点でUXLINKのユーザー数は5400万超であり、現行成長率を維持すれば4年以内の達成が見込まれます。

6.市場パフォーマンス分析

7.今後の展望

市場価格・時価総額UXLINKのトークン価格と流通時価総額(USD)- 2024年12月24日：価格2.16ドル、時価総額3億6700万ドル（過去最高）- 2025年7月18日：価格0.36ドル、時価総額1億7500万ドル取引量推移UXLINKの平均日次取引量とトークン価格- TGE以降の平均日次取引量は2.4億ドル- 2024年12月25日：144億ドル（前日比+412%、最高値)- 2025年中期には4050万ドルに安定

UXLINKの固定供給・二重制約設計は、ネットワークの成長と利用率を連動させる設計思想に基づいています。PoL、UXUYポイント、One Gas、FujiPayといった機能が、時間解放型を超えた持続的エコシステムの形成を支えています。今後は1億人の合格ユーザー到達と完全解放の実現が最大の注目ポイントとなります。

【UXLINK日本公式SNS】

- UXLINK日本公式LINEアカウント: https://line.me/R/ti/p/@119yyvdb- UXLINK日本公式LINEチャット：https://bit.ly/4kt3vMZ- UXLINK日本公式Telegramグループ: https://t.me/UXLINKJP- UXLINK日本公式Xアカウント：https://x.com/UXLINKJP