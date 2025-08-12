イタリア・セリエAの名門サッカークラブ、ユヴェントスFC、アジア太平洋地域のパートナーシップ開発マネージャーをHALF TIMEで独占募集開始

HALF TIME株式会社

スポーツビジネス領域で採用及びPR事業を展開するHALF TIME株式会社（東京都江東区、代表取締役：磯田裕介）が運営する、スポーツ業界に特化した転職支援サービス「HALF TIME」では、イタリア・セリエAに所属する名門サッカークラブ、ユヴェントスFCのアジア太平洋地域のパートナーシップ開発マネージャーの募集を独占的に開始しました。

◇募集ページ： https://biz.halftime-media.com/jobs/1102(https://biz.halftime-media.com/jobs/1102?entry_type=agent&utm_source=webadvertising&utm_%5B%E2%80%A6%5D=ae&utm_campaign=release_20250812&utm_id=release_20250812)

本ポジションは同クラブ香港オフィス或いは日本でのリモートワークを拠点に、日本市場を重点的に担当することとなり、市場分析、GTM（Go-to-Market）戦略、スポンサーシップセールス、契約交渉等を行います。今回、クラブのアジア太平洋事業の拡大に伴う募集となり、将来的には日本オフィスの責任者としてのキャリアの可能性もあります。

募集対象は、大型スポンサーシップセールスの経験を5年以上持ち、ネイティブレベルの日本語、ビジネスレベルの英語力の方。想定年収は900万円～1500万円となります。尚、本求人はHALF TIMEのみでの取り扱いで、2025年8月21日(木)が応募締切となります。募集要項の詳細は上記募集ページから確認いただくことができ、同ページから応募を受け付けています。

HALF TIME株式会社が運営するスポーツ業界に特化した採用・転職サービス「HALF TIME」は、2019年のサービス開始以降、現在では累計約3万名の登録ユーザー、1200件以上の取り扱い求人数を誇る唯一無二のサービスとなっています。NBA、シティ・フットボール・グループ、ブンデスリーガなど世界的なスポーツ団体や、Jクラブ、Bクラブをはじめ野球、ラグビー、バレーボールなどのクラブチーム・リーグ、各種スポーツ関連企業が利用しています。現在募集中の求人例は次の通りです。

- Jリーグのパートナーシップセールスプランナー(https://biz.halftime-media.com/jobs/1063)- SVリーグの広報プロモーション担当(https://biz.halftime-media.com/jobs/1000)- 東京サントリーサンゴリアスのMDスタッフ(https://biz.halftime-media.com/jobs/930)- 長崎ヴェルカ、V・ファーレン長崎の経営幹部候補(https://biz.halftime-media.com/jobs/1097)- HALF TIMEの採用・転職コンサルタント(https://biz.halftime-media.com/jobs/1062)

