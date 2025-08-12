Nexteer、インテリジェント・モーション・コントロール用のMotionIQ(TM)ソフトウェア・スイートを発表





・開発を加速し、品質、安全性、パフォーマンス、コスト効率を向上

・Nexteerのシャーシ分野の知識とバイ・ワイヤ技術ポートフォリオを活用

ミシガン州オーバーンヒルズ、2025年8月12日 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotiveは本日、インテリジェントなモーション・コントロールのためのMotionIQ™ソフトウェア・スイートを公開しました。MotionIQは、世界中で1億1,500万台以上の車両に導入されている実証済みのアルゴリズムに基づいて設計されており、バイ・ワイヤ・シャーシ制御、開発、車両状態監視ワークフローを1つのスイートに効率化し、OEMが品質とコスト効率を高めながら市場投入を迅速化できるようにします。

インテリジェント・モーション・コントロールの未来を推進

Nexteerの新しいソフトウェア・スイートは、MotionIQ/Control™、MotionIQ/Dev™、MotionIQ/Health™の3つの製品グループで構成されており、これらがシームレスに連携することで、高精度なモーション・コントロール、シャーシ開発の加速、高度な予知保全を実現します。これらには次のものが含まれます。

・MotionIQ/Control™：優れた運転体験を実現するステア・バイ・ブレーキ（Steer-by-Brake）、ハンズオフ検出（Hands-Off Detection）、Quiet Wheel™ステアリング、路面検出（Road Surface Detection）などの高度な車両ダイナミクス機能。これらの先進的で受賞歴のあるソフトウェア・ソリューションの多くは、Nexteerの電動パワー・ステアリング（Electric Power Steering、EPS）およびステア・バイ・ワイヤ（Steer-by-Wire、SbW）プログラムを通じて、すでに路上の車両に導入されています。

・MotionIQ/Dev™：Nexteerのシステム統合とソフトウェアの専門知識に支えられた高度なソフトウェア開発ツールは、自動化されたコーディングと統合を通じて機能開発を数日から数分に加速します。Nexteerは、これらの高度なツール、実績のあるシステム統合の専門知識、柔軟な開発アプローチを組み合わせることで、OEMが独自の社内ステアリング制御アルゴリズムを安全に設計し、新しい機能をシームレスに統合できるようにします。これらはすべて、コード不要のモデルベースの環境内で行われます。これにより、コストが削減され、生産リード・タイムが短縮され、エラーが発生しやすい手動コーディングが最小限に抑えられます。

・MotionIQ/Health™：予測ソフトウェアとAI搭載の仮想センサーを活用して、ステアリングやその他のシャーシ・コンポーネント、タイヤの電気的および機械的機能を継続的に監視します。これにより、問題が発生する前に事前に予測して顧客満足度が向上し、コストのかかる車両のダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスのスケジュールを便利にし、診断時間、エラー、費用を大幅に削減できます。MotionIQ/Health™は、製品の品質と開発に関する貴重な知見も提供し、実際のライフサイクル条件からの匿名化されたデータを使用することで、OEMとサプライヤーのコスト削減に役立ちます。

「今日の熾烈な競争が繰り広げられている自動車業界では、OEMは開発コストを削減しながら、高品質のソフトウェア定義車両をより早く市場に投入するために世界規模で競争を繰り広げています。これを達成するには、サプライヤーは単なるパートナーではなく、力を倍増させる存在にならなければなりません」と、Nexteer Automotiveの社長、最高技術責任者、最高戦略責任者、および取締役であるRobin Milavec氏は述べています。「NexteerのMotionIQソフトウェアは、シャーシの動作制御、開発、ヘルス・モニタリングを単一のスイートに統合することでこの要求に応え、OEMが開発サイクルを大幅に短縮し、コストを削減し、最新のバイワイヤ・テクノロジーを組み込むのに役立ちます。MotionIQにより、Nexteerはよりスマートなソフトウェアを提供するだけでなく、シャーシ・システムを大規模に設計および統合する方法を変革しています。」

仮想シミュレーションによりコストと開発時間を削減

Nexteerは、アクティブ・システム・シミュレーション用のハードウェア・イン・ザ・ループ（Hardware-in-the-Loop、HiL）や仮想ECU（V-ECU）などのプラットフォームを含む包括的なテストおよび検証機能も提供しています。Nexteerのレベル3および4 V-ECUにより、開発サイクルの早い段階でシステムレベルの検証が可能になります。これにより、OEMは物理ハードウェアが利用可能になる前にソフトウェア・テストを開始し、問題を早期に特定して、開発後期にコストのかかるミスを防ぐことができます。

開発と統合を加速するためのエンジニアリング・コラボレーション

Nexteerのような専門知識とグローバルな洞察力を備えたパートナーは、OEMが最先端のソフトウェア・ソリューションを迅速に設計、開発、テストし、車両にシームレスに統合して、イノベーションと効率の両方を推進する上で不可欠です。Nexteerのエンジニア・チームは顧客チームの延長として機能し、アジャイル・ソフトウェア開発を推進して効率的な配信、迅速なプロトタイピング、柔軟な製品を実現します。Nexteerのソフトウェア開発プロセスは、ISO 26262機能安全規格に準拠したASIL（Automotive Safety Integrity Level）D認定を取得しており、ASPICEコンプライアンスの評価にも合格しています。

SDV移行を支援する戦略的パートナー

OEMがソフトウェア定義車両（SDV）プラットフォームをサポートするために、より集中化されたE/Eアーキテクチャを採用するにつれて、車両のサブシステムや自社ブランドの中核に組み込まれた機能を含め、ソフトウェア開発を社内で行うケースが増えています。Nexteerは、分離されたステアリング・ソフトウェアを提供するために、世界中のOEMと共同で多数のEPSおよびSbW生産プログラムを開発中です。

このアプローチにより、OEMは独自のステアリング機能を所有できるようになり、SDVの市場投入までの時間が短縮されます。Nexteerは、より協調的な方法で連携することで、車両プラットフォーム間で共通のソフトウェア・システムを維持し、テクノロジーの統合と更新を容易にして顧客のエンジニアリング効率を高め、ブランド多様化のニーズをサポートする柔軟性も提供します。

MotionIQ™製品または販売については、Nexteer 担当者SoftwareSales@nexteer.comまでお問い合わせください。詳細については、Nexteer.com/Softwareをご覧ください。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。当社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

Nexteerメディア・センターへのリンク＆MotionIQプレス・キットへのリンク

（日本語リリース：クライアント提供）

