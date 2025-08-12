暗号資産取引所 MEXC、Crypto×AI Golf Tournament 2025（仮名）のタイトルスポンサーに決定！

ワンダーウォール株式会社

リアルとデジタルを融合させたWeb3ゴルフゲーム『GOLFIN』（開発会社：ワンダーウォール株式会社／代表取締役 小松 賢）は、2025年9月30日にシンガポール・セントーサゴルフクラブで開催する「Crypto×AI Golf Tournament 2025（仮名）」において、世界的暗号資産取引所MEXCをタイトルスポンサーとして迎えることを発表いたします。

■ MEXCとは

MEXCは、世界170か国以上・4,000万人超のユーザーを有するグローバル暗号資産取引所です。

スポット取引、先物取引、ステーキング、ローンチパッドなど幅広いサービスを提供し、取引量は世界TOPクラスを誇ります。

高い流動性、取引スピード、堅牢なセキュリティによる高い信頼性と、直感的なUIで構成されたプラットフォームは、初心者から機関投資家まで幅広いユーザーに支持されています。

GOLFINが発行するガバナンストークン「GON」も2024年12月20日にMEXCに上場しており、今回のタイトルスポンサー就任は両者の関係強化と国際的展開の加速を象徴する取り組みとなります。

公式サイト：https://www.mexc.com/

■ MEXCがメインスポンサーとなる意義

MEXCの参画により、本大会はWeb3業界における国際的な注目度がさらに高まります。MEXCのグローバルネットワークと情報発信力を活かすことで、GOLFINが目指す「リアル×デジタル融合型スポーツエコシステム」の国際展開が加速します。

MEXCのタイトルスポンサー就任は、GOLFINにとって世界の暗号資産市場との接続を一層強化する大きな一歩であり、Web3とスポーツを融合した新しいエンターテインメントの成長フェーズを切り開くものです。

Crypto×AI Golf Tournament

■ Crypto×AI Golf Tournament（仮名）とは

Crypto×AI Golf Tournament（仮名）は、Web3・AI領域の先端プロジェクトが「リアルゴルフ」で競い合う世界初のコンセプトイベントです。名門セントーサゴルフクラブ（シンガポール）を舞台に、各プロジェクトの代表者や選手が参加し、リアル×デジタルが融合する新しいスポーツエンターテインメントを創出します。

【主な特徴】

- 総額20万ドルをUSDCでユーザーに還元（投票参加者対象）- 投票条件：出場全社のSNSフォロー＋予想投稿- 投票形式：優勝チーム予想、ニアピン、ドラコンなど多彩なテーマ- ホールインワン賞：1BTC（フォロワーに分配）

▼大会概要

名称：Crypto×AI Golf Tournament 2025（仮名）

開催日：2025年9月30日（火）

会場：セントーサ・ゴルフクラブ（The Serapong, Singapore）

主催：GOLFIN（ワンダーウォール株式会社））

■ GOLFIN代表 小松 賢 コメント

このたび、世界的暗号資産取引所であるMEXCにCrypto×AI Golf Tournament 2025（仮名）のタイトルスポンサーとしてご参画いただけることを大変光栄に思います。MEXCのグローバルな影響力と信頼性が加わることで、本大会はより多くの方々に届くイベントとなるでしょう。

GOLFINは今後も、リアルとデジタルをつなぐWeb3スポーツの可能性を広げ、新たな価値を創出してまいります。

GOLFIN

▼『GOLFIN』について

『GOLFIN』は、リアルとデジタルの融合を通じてゴルフエコノミーを創出することを目的とした、NFTとGPS技術を活用した世界初のゴルフゲームです。プレイヤーはゲーム内でアイテムを収集し、実世界でのゴルフプレイを通じてキャラクターを強化できます。ゲーム内イベントやスカラー制度を通じて、全世代が楽しめるエンターテインメントを提供しています。獲得したアイテムはNFTとして取引することが可能です。また、トーナメントやPVPモードを通じて、世界中のプレイヤーと競い合い、賞金や報酬を得ることができます。

▼『GOLFIN ゲーム』アプリインストールはこちら

iOS

App Storeからインストール(https://apps.apple.com/jp/app/golfin-game/id6741622475)

Android

Google Play Storeからインストール(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextinnovation.golfingame)

GOLFIN GPS

▼『GOLFIN GPS』について

『GOLFIN GPS』は、リアルゴルフとデジタルゲームをつなぐ革新的なスマートフォンアプリケーションです。このアプリを通じて、実際のゴルフ場でラウンドを楽しむことでポイントを獲得できます。貯まったポイントは、今後リリース予定のゴルフゲーム『GOLFIN』内でキャラクターやクラブの強化に使用することができます。

また、ゲームユーザーはスキルを磨き、リアルゴルファーが強化したキャラクターを借りてトーナメントに参加することも可能です。これにより、リアルゴルフとゲームのゴルフが相互に影響し合い、新たな形でゴルフの楽しみ方が広がります。

さらに、『GOLFIN GPS』は今後のアップデートで、利用者のニーズに合わせた新機能の追加や改善を随時行っていく予定です。これにより、リアルゴルフの体験がより楽しく、便利になるよう進化し続けます。

▼『GOLFIN GPS』アプリインストールはこちら

iOS

App Storeからインストール(https://apps.apple.com/jp/app/golfin-gps/id6737145432?itscg=30200&itsct=apps_box_link&mttnsubad=6737145432)

Android

Google Play Storeからインストール(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextinnovation.golfingps)

◆ 会社概要

会社名：ワンダーウォール株式会社

所在地：京都市下京区西境町163 京都駅前増井ビル4F (本社)

東京オフィス：東京都港区新橋5-12-7 Totsu新橋ビル4F

代表者：小松 賢

設立：2017年6月

資本金：5,000万円

事業内容：Web3ブロックチェーンゲーム「GOLFIN」を開発

『GOLFIN』は、NFTとGPSを組み合わせた世界初のゴルフゲームで、プレイヤーが自分自身のゴルフクラブやキャラクターを所有し、ゲーム内での経験を通じてこれらのアイテムを強化することが可能。

公式HP：https://wonder-wall.tech/

報道関係者からのお問合せ先

経営企画室：新川哲平/来村壱人

Mail：wonder-pr@wonderwall-g.com