目の前で仕上げる搾りたてモンブラン！のような【新商品】手ごねチーズハンバーグはSNS映え抜群！CheeseTable新宿店・池袋店にて販売スタート

株式会社エスエルディー

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、CheeseTable新宿店・池袋店にて、「搾りたて！クワトロチーズのモンブランハンバーグ」の提供をスタートいたしました。

黒毛和牛と牛ひき肉の手ごねハンバーグに、お客様の目の前でまるでモンブランのようなチーズソース（チェダー・自家製フォンデュソース）をたっぷりと搾りだしご提供するモンブランハンバーグは食べる前から期待が高まる、エンターテイメントな新商品。搾りだす際にはスタッフからご案内しますので是非動画でその瞬間を撮影してみてください。

出来立てのモンブランハンバーグをよりおいしく楽しんでいただけると思います。

モンブランのようなチーズソースとは別に、鉄板にはホワイトチーズ（パルメザン・ゴルゴンゾーラ）もたっぷり。バケットと一緒に召し上がっていただくのがおすすめです。

CheeseTable 新宿店：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13089878/

CheeseTable 池袋店：https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13121923/

新商品「搾りたて！クワトロチーズのモンブランハンバーグ」について

黒毛和牛を一部使用した、牛100％のハンバーグに目の前でチーズソースをモンブラン状に絞り完成させるCheeseTableの新たなハンバーグ。２種のチーズソースとジューシーなハンバーグが、チーズ好きにはたまらない一品です。

2,480円（税込）

CheeseTableについて

「CheeseTable（チーズテーブル）」は、シーズン毎に様々なチーズのトレンド料理を提案するチーズ料理専門店です。シーズンごとに期間限定で販売されるスイーツメニューも話題。店内にはゆったりソファ席を多数ご用意しており、友人と気ままに女子会を楽しむにもぴったりなくつろぎ空間です。

CheeseTable 新宿店

所在地：東京都新宿区新宿３-23-12 パンドラビル７階 （JR新宿駅東口より徒歩３分）

電話番号：03-3226-8730

営業時間：【月～火曜日】17：00～22：30 【水～金曜日・祝前日】17：00～23：00【土曜日】11：30～23：00【日曜日・祝日】11：30～22：30

URL：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13089878/

CheeseTable 池袋店

所在地：東京都豊島区南池袋１-26-６ The SH oneビル 11階 （池袋駅東口より徒歩３分）

電話番号：03-6912-8681

営業時間：【月～火曜日】11：45～22：30 【水～金曜日・祝前日】11：45～23：00 【土曜日】11：30～23：00 【日曜日・祝日】11：30～22：30

URL：https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13121923/

※本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。