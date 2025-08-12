株式会社BLAM、マーケティングナレッジメディア「デジマギルド」を全面リニューアル

株式会社BLAMデジマギルド OGP

株式会社BLAM（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：杉生 遊）は、当社が運営するマーケティングナレッジメディア「デジマギルド(https://digimaguild.blam.co.jp/)」を、2025年8月12日（月）に全面リニューアルオープンすることをお知らせいたします。 国内最大級のマーケティング特化型複業マッチングサービス「カイコク」に登録する12,000名以上のプロフェッショナル人材が現場で培った“生きた知見”を、より実践的かつ体系的に発信するナレッジハブとして進化。AI時代における企業のマーケティング課題解決を強力に支援してまいります。

【リニューアルの背景 ― 変化の時代に求められる“実践知”】

AI技術の台頭によりマーケティング手法が劇的に変化し、その複雑性は増す一方です。多くの企業が、変化の速さに対応できる専門人材の不足や、社内でのノウハウ蓄積の難しさといった根深い課題に直面しています。

こうした課題に対し、当社は「未来につながるハタラクを創る」というビジョンのもと、12,000名以上のプロが登録する複業マッチングサービス「カイコク」を運営。企業の課題やフェーズに合わせて外部のプロフェッショナル人材を柔軟に組み合わせ、最適なプロジェクトチームを組成する「PjTO（Project Team Optimization）マーケティング(https://digimaguild.blam.co.jp/articles/6722)」などの手法を通じて、企業の事業成長を支援してまいりました。

「デジマギルド」は、これまでも月間約10万PVのメディアとして多くのマーケターに支持されてきましたが、この度のリニューアルによって、プロ人材が生み出す“実践知”を社会に還元し、業界全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を強化します。

【新「デジマギルド」が提供する価値】

リニューアルの核となる方針は「“知”の循環を加速させ、すべてのマーケターの実践を支える」ことです。UI/UXの全面的な刷新（ロゴの刷新、Next.js採用による高速化、カテゴリ再設計による回遊性向上）に加え、以下の価値提供を強化します。

「カイコク」プロ人材の最前線から生まれる、実践的ノウハウ

「カイコク」に登録する12,000名のプロは、日々様々な企業のプロジェクトの最前線で課題解決に取り組んでいます。新「デジマギルド」では、彼らが多様な現場で培った戦略立案、広告運用、SEO、SNS活用などの成功事例や実践知を、より深く、体系的に発信。再現性の高いノウハウを提供し、企業のマーケティングチームの羅針盤となることを目指します。

リニューアル記念特別企画「マーケティングの羅針盤」シリーズの始動リニューアル記念特別企画「トップマーケター13名のマーケティングの羅針盤」

リニューアルを記念し、特別企画として「マーケティングの羅針盤」シリーズを開始します。カイコクに登録をする元博報堂、元ネスレ、元サイバーエージェントなど、日本を代表するトップマーケター13名による特別寄稿シリーズで、リニューアルオープン後、毎週2～3名の記事を順次公開予定です。例えば、以下のようなテーマの記事が公開されます。

「EC月商5000万を実現した"効いた施策"3選─広告だけに頼らない成長戦略」（ECスペシャリスト寄稿）

「リピートが生まれる企業は何が違うのか？──元ネスレ在籍マーケターが語る『CX最大化』でつくる持続成長」（元ネスレ・USJ出身マーケター寄稿）

「【toC広報担当者必見】大手化粧品／コーヒーチェーン出身マーケターが語る広報視点のPRストーリー設計術」（元大手コーヒーブランド広報寄稿）

このキャンペーンを通じて、次世代のマーケターが現場で活きる“生きた知恵”を効率的に学べる特別な機会を提供します。

【今後の展望】

株式会社BLAMは、今後も複業マッチングサービス「カイコク」を事業の中核に据え、今回の「デジマギルド(https://digimaguild.blam.co.jp/)」リニューアルを機に、プロフェッショナル人材の“知”の共有を一層加速させます。このナレッジを基盤とすることで、当社が提唱する「PjTOマーケティング(https://digimaguild.blam.co.jp/articles/6722)」による顧客支援をさらに深化させ、マーケティング担当者が直面する本質的な課題解決に貢献してまいります。私たちは、企業とプロフェッショナル人材が“知”を通じて繋がり、事業と個人の持続的な成長を支援するエコシステムを構築し、未来につながる新しい働き方の創造を加速させていきます。

デジマギルドURL：https://digimaguild.blam.co.jp/

【株式会社BLAMについて】

■ 会社概要

会社名：株式会社BLAM（https://blam.co.jp）

所在地：141-0031 東京都品川区西五反田7丁目7-7 SGスクエアビル8F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 杉生 遊

設 立： 2015年4月2日

事業内容：

1. 複業マッチングサービス「カイコク」

2. プロジェクトチーム提供（PjTOマーケティング）

3. マーケティングDX事業（コンサルティング・広告・制作）

4. その他事業（研修・転職紹介）

■ カイコクとは

「カイコク」は、12,000人以上のマーケティング人材が登録し、案件実績2500件以上。

国内最大級のマーケティング領域特化型の複業（副業）マッチングサービスです。

https://kaikoku.blam.co.jp/client

※国内最大級について、マーケティングに特化した副業サービスの登録者数の公開情報により株式会社Habinyにて調査

【「デジマギルド」への記事掲載・タイアップに関するお問い合わせ】

「デジマギルド」では、マーケティングに関する専門的な知見をお持ちの方からの記事寄稿や、企業様とのタイアップ企画を随時募集しております。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。