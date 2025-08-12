【杏林大学講演会】9/8（月）「悩んでいませんか？女性の排尿トラブル～正しく知って快適な生活を～」

学校法人杏林学園

杏林大学（所在地：東京都三鷹市）は9月8日（月）、医学部 金城真実講師による講演会「悩んでいませんか？女性の排尿トラブル～正しく知って快適な生活を～」を実施します。

「頻尿」「尿もれ」「繰り返す膀胱炎」などのトイレの悩み。実は多くの女性が抱えているものの、「恥ずかしい」「年のせいだから．．．」と我慢してしまいがちです。排尿トラブルの多くは生活習慣の見直しや適切な治療で改善できます。本講演では、女性に多い排尿トラブルについてわかりやすく解説し、具体的なセルフケアのポイントや治療法を紹介します。正しい知識を身につけ、快適な毎日を取り戻しましょう！



「悩んでいませんか？女性の排尿トラブル～正しく知って快適な生活を～」

日時：2025年9月8日（月）14時～15時30分

講師：杏林大学 医学部 泌尿器科学教室 講師 金城真実(https://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/clinic/surgery09/staff/detail/8842/)

会場：杏林大学井の頭キャンパスE棟103 【アクセス(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/access/inokashira.html)】

定員：90名（先着順）

※参加費無料、申込不要、当日会場まで直接お越しください。



