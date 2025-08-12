日本の金融市場で10年の革新と信頼を刻む

デューカスコピー・ジャパン株式会社

スイスのジュネーブに本拠地を置くネット銀行、デューカスコピー・バンク（Dukascopy Bank SA）の100％子会社デューカスコピー・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：守 義明）は、2025年8月5日(火)に、日本の金融取引業界において10年間という節目を迎えました。設立以来、日本の個人投資家および機関投資家のお客様に、最先端の取引技術と幅広い金融サービスをお届けし、厚い信頼をいただいております。

この10年間、技術革新に積極的に取り組み、お客様にご満足いただくことを最優先にすることで、日本の金融市場において重要な役割を果たしてまいりました。弊社の成長は、金融における革新と市場拡大への継続的な取り組みを示しており、競争の激しい日本の取引業界において確固たる地位を築いています。

お客様と共に歩んだこの10年の軌跡

今後の展望

公式サイトを見る :https://dukascopy.click/rix- 最先端の取引プラットフォーム導入したJForex4は最先端の技術を駆使した取引プラットフォームです。このプラットフォームは、充実した機能、卓越した約定速度、高い信頼性を誇ります。JForex4は、日本のプロの投資家にとっての新たな基準となっています。- 取引プラットフォームの拡充MT4（MetaTrader 4）を導入したことで、業界で最も信頼されている取引プラットフォームの一つをお客様にご提供できるようになりました。これにより、お客様の多様なニーズに応え、取引の選択肢を増やし、市場へのアクセスを向上させています。- FXの課題を解決設立以来、確かなFXサービスを提供することで、FX市場におけるお客様の課題解決を支援する事業者としての地位を確立してまいりました。日本のお客様の多様なご要望にお応えするため、最新の機能と競争力のある取引条件で、常にサービスを進化させています。- 取扱銘柄の拡充商品CFD取扱い開始は、弊社の成長における重要な節目となりました。これにより、お客様は多様な商品へ投資できる機会が広がりました。

弊社は、次の10年に向けて、引き続き革新的で最先端の技術、そしてお客様を中心としたサービス提供に尽力してまいります。この記念すべき節目は、これまでの功績を再認識するとともに、変化の激しい日本の金融サービス業界において、さらなる発展を遂げるための新たな出発点でもあります。

デューカスコピー・ジャパンについて

弊社は、革新的な取引システムと金融市場における課題解決への貢献で知られるスイスの金融機関、デューカスコピー・バンク（Dukascopy Bank SA）の日本法人です。

FX（外国為替証拠金取引）および商品CFD取引をご提供しており、最先端の技術、競争力のある取引条件、そして質の高いサービスをご利用いただけます。

本メッセージに記載および添付されている情報は、秘密情報や個人情報を含んでいる可能性があり、適用法令等により保護されています。 この電子メール（および/またはその添付ファイル）またはその一部の複製、開示、配布、または使用は禁止されていることに注意してください。 また、取引判断・投資判断の参考となる情報が含まれている場合であっても、投資勧誘を目的とするものではありません。投資に関する最終的な判断は、 お客様ご自身の責任においてなさるようお願いいたします。 各取扱商品等の取引には所定の手数料や諸経費等がかかるほか、価格変動等による損失のリスクがあります。 取引の際は、弊社ウェブサイトの「投資にかかる手数料等およびリスク(https://www.dukascopy.jp/support/fees-and-risks-associated-with-investment/)」ページや、取引説明書、 取引約款・規定等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

【商号】デューカスコピー・ジャパン株式会社（第１種金融商品取引業）（商品先物取引業）

【登録番号】関東財務局長（金商）第2408号 【加入協会】一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会