STOCKCREW、8月12日に新拠点「Chiba Central Dock」を開設。AMRに加え更なる機械化で物流品質・処理能力強化へ

EC物流支援サービスを展開するSTOCKCREW（運営：株式会社STOCKCREW、本社：東京都中央区）は、2025年8月12日（火）、物流拠点をこれまでの「Chiba Dock1・Chiba Dock2」を統合し、「Chiba Central Dock」を新たに開設いたします。

統合の背景と今後の展望

STOCKCREWは、様々なECモールやカートシステムなどを利用するEC事業者様を中心に物流代行サービスを展開しており、サービス開始以降、利用社数・出荷件数ともに成長を続けており、今では2,000社以上のお客様へサービス提供をしています。

このたびの統合は、こうした事業成長に伴う出荷キャパシティの拡張と、さらなる品質向上への取り組みを目的としたものであり、「Chiba Central Dock」は約4,700～13,700坪までの倉庫キャパシティ拡張能力だけなく、この倉庫へはさらに高度な機械装置を導入し、さらなる物流品質の向上と安定的な倉庫オペレーションでSTOCKCREWの旗艦拠点として進化し続けます。

それによって、すべてのEC事業者様の多様なニーズに対応し、より良いサービス提供を実現すべく新倉庫での運営を開始いたします。

STOCKCREW新拠点 Chiba Central Dock

新拠点「Chiba Central Dock」について

所在地：千葉県八千代市保品１９０６番地 プロロジスパーク八千代２ ４・５F

総床面積：45,234.09平米

拠点情報：https://stockcrew.co.jp/about