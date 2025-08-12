【ウェルビーイング経営】スリーエーコンサルティング、家族が職場を訪問する『ファミリーデー』を大阪・東京で開催！

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、ウェルビーイング経営の一環として、家族が職場を訪問する『ファミリーデー』を開催しました。日ごろから支えてくださっている従業員のご家族を会社へご招待し、「子どもにもISO/Pマークを理解してもらう」をテーマに、子どもたちへの教育機会の提供をメインとした体験型イベントを実施。子どもたちはスリーエーコンサルティング社員として入社するところから始まり、ISO/Pマークに関するクイズや名刺作成・交換会、謎解き、エコバッグ作りなどを行いました。実際に体験することで、お父さん・お母さんのお仕事について学ぶ良い機会となりました。今後も、ご家族がより一層安心して応援いただけるよう、従業員の働きやすい職場環境を作ってまいります。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・ファミリーデーについて

日ごろから支えて下さっている従業員のご家族を会社へご招待し、「子どもにもISO/Pマークを理解してもらう」をテーマに、子どもたちへの教育機会の提供をメインとした体験型イベントを実施。

子どもたちはスリーエーコンサルティング社員として入社するところから始まり、ISO・Pマークに関するクイズや名刺作成・交換会、職場体験などを行いました。

実際に体験することで、お父さん・お母さんのお仕事について学ぶ良い機会となりました。

今後も、ご家族がより一層安心して応援いただけるよう、従業員の働きやすい職場環境を作ってまいります。

・開催概要

■日時 ：大阪 2025年7月24日(木) 10:00～14:30

東京 2025年7月29日(火) 10:00～14:30

■実施場所：大阪 株式会社スリーエーコンサルティング 大阪本社

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京 株式会社スリーエーコンサルティング 東京支社

東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル28階

■当日のスケジュール

10:00～10:30 受付

10:30～10:40 入社式・サイトツアー

10:40～11:10 ビジネスマナー 名刺交換変

名刺・名刺入れ作成

名刺交換会

11:10～11:30 会社紹介＆クイズ大会

11:30～12:30 みんなでお昼（ピザ）

12:30～13:00 昼礼・3S活動

13:00～14:15 ワクワク謎解き・宝探し

SDGsエコバッグ作成

子供服交換会

14:15～14:30 閉会式・お見送り

■体験内容

・自分の名刺をデコってみよう＆交換会

・ワクワク謎解き・宝探し

・SDGsワークショップ（ペットボトルキャップを使用したキーホルダー作成、エコバック作成）

■子供服交換会

サイズアウトした子供服を回収して欲しい人が持って帰れる交換会。

残った衣類は団体に寄付をします。

https://eco-to-ship.jp/#link_item

左：名刺作成 右：謎解き左：昼食 右：子供服交換会左：子どもでも分かる ISO/Pマークのお勉強会 右：3S活動

■参加した従業員・ご家族からのコメント

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

- 子どもが帰りの電車で、『今日は楽しかった、最高だった！』と何度も言っていました。- たくさんのプレゼントを持って帰ることができて、子供たちもとても楽しかったと言っていました。作ったカバンに早速おもちゃを入れて遊んでいました！とても嬉しそうでした。- 自分の子どもが小さい子たちの面倒を見る姿が見れて、『成長してるんだなぁ』と感じることができました。来年も楽しみにしてます！- 子供達みんなとても楽しんでいて、学びもあり、親子共々楽しめました。綺麗なオフィスで準備や出し物も凄く、工夫もされててビックリしました。

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。



■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

書名：改訂新版 これ１冊でできるわかる ISO9001 やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：小林 和貴

出版社：あさ出版

発売日：2022年6月16日

価格：1,980円（10％税込）

ページ数：166ページ

ISBN：9784866673905

amazon：https://amzn.asia/d/b6qnUHi

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17133255/

書名：改訂新版 これ１冊でできるわかる ISO14001 やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：小林 和貴

出版社：あさ出版

発売日：2022年12月27日

価格：1,980円（10％税込）

ページ数：136ページ

ISBN：978-4-86667-393-6

amazon：https://amzn.asia/d/2f8FoqN

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17145343/

書名：これ1冊でできるわかるISO27001 やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：安藤 将記

出版社：あさ出版

発売日：2024年1月16日

価格：2,530円（10％税込）

ページ数：180ページ

ISBN：9784866676517

amazon：https://amzn.asia/d/bExl5Fn

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17664384/

書名：これ1冊でできるわかるプライバシーマーク やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：佐藤 飛宇

出版社：あさ出版

発売日：2019年9月22日

価格：2,420円（10％税込）

ページ数：240ページ

ISBN：9784866671574

amazon：https://amzn.asia/d/7l6dE9K

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/15986236/

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：257名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人