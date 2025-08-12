豊橋鉄道　公式SNSアカウントを拡充します

名古屋鉄道株式会社

豊橋鉄道株式会社（取締役社長：岩ヶ谷光晴/所在地：豊橋市駅前大通一丁目 46-1）は、多様化するお客さまのニーズに対応するため、SNSによる情報発信体制を拡充します。

現在、すでに公式アカウントとして開設している、X（主に運行情報の発信用）やInstagram、YouTubeのアカウントに加えて、XおよびLINEに新たな公式アカウントを開設し、８月２０日よりイベントや新商品等の発信を開始します。

今後は、既設のSNSアカウントと連携し、リアルタイムの運行情報、キャンペーンやイベント、沿線の魅力、ツアーのご案内等、お客さまの目的に合わせた情報を各SNSの特性を生かして発信していきます。

詳細は下記のとおりです。

１．運用開始日

2025年8月20日(水)

２．SNS公式アカウント一覧(新設/既設)

X画面イメージLINE画面イメージ

新設アカウント

・X ＜イベント・新商品等の情報発信＞

アカウント名：豊橋鉄道【公式】

URL：https://x.com/toyotetsu_event

・LINE公式アカウント

アカウント名：豊橋鉄道 ツアー情報【公式】

URL：https://lin.ee/TuhVlhp

既設アカウント

・X ＜運行情報の発信＞

アカウント名：豊橋鉄道 運行情報

URL：https://x.com/toyotetsu_unkou

・Instagram

アカウント名：豊橋鉄道【公式】

URL：https://www.instagram.com/toyotetsu1484/

・YouTube

チャンネル名：豊橋鉄道公式チャンネル

URL：https://www.youtube.com/@toyotetsu1484

３．お問い合わせ

豊橋鉄道株式会社 デジタル統轄部 TEL：0532-53-2133（平日9:00～17:00）