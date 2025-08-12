8月13日（水）より、メゾン エ ヴォヤージュ 麻布台ヒルズ店にて〈Autumn Jewelry & Fragrance〉を開催いたします。

株式会社 トゥモローランド

8月13日（水）より、麻布台ヒルズにて〈Autumn Jewelry & Fragrance〉が開催いたします。

メゾン エ ヴォヤージュではアンティークウォッチが新たに加わったほか、〈GEROCHRISTO（ジェロクリスト）〉や〈ARTHUS BERTRAND（アルチュス・ベルトラン）〉のジュエリー、〈Frapin（フラパン）〉のフレグランスなどをご覧いただけます。

VACHERON&CONSTANTIN\1,408,000 (tax in)PATEK PHILIPPE\1,848,000 (tax in)ROLEX\657,800 (tax in)PATEK PHILIPPE\2,618,000 (tax in)ROLEX\657,800 (tax in)JAEGER-LECOULTRE\767,800 (tax in)GEROCHRISTOEARRINGS: \63,800 (tax in)NECKLACE: \34,100 (tax in)PENDANT TOP: \77,000 (tax in)PENDANT TOP: \25,300 (tax in)GEROCHRISTONECKLACE: \38,500 (tax in)PENDANT TOP: \25,300 (tax in)GEROCHRISTOEARRINDS: \56,100 (tax in)RING: \90,200 (tax in)NECKLACE: \59,400 (tax in)GEROCHRISTORING: \96,800 (tax in)RING: \302,500 (tax in)RING: \106,700 (tax in)GEROCHRISTORING: \302,500 (tax in)FrapinISLE OF MAN: \30,800 (tax in)1270: \30,800 (tax in)L'HUMANISTE EXTREME: \35,200 (tax in)ARTHUS BERTRANDTRAPEZE NECKLACE: \212,300 (tax in)PENDANT TOP: \484,000 (tax in)PENDANT TOP(SMALL): \71,500 (tax in)COLOR PENDANT TOP: \67,100～\78,100 (tax in)ARTHUS BERTRANDTRAPEZE NECKLACE: \64,900 (tax in)PENDANT TOP: \28,600 (tax in)PENDANT TOP(SMALL): \19,800 (tax in)

また、ヒルズアプリをお持ちのお客様で税込合計30,000円以上のお買い上げの場合は、特典としてアプリクーポンを進呈されます。（※詳細は麻布台ヒルズ ウェブサイトの最新情報よりご確認ください。）



特別な機会となっておりますので、ぜひ店頭でご覧ください。

［開催店舗］

メゾン エ ヴォヤージュ 麻布台ヒルズ店

〒106-0041東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ2F

TEL 03-5797-8515



［開催期間］

8月13日（水）～8月31日（日）



※内容は予告なく変更する場合がございます。