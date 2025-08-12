8月13日（水）より、メゾン エ ヴォヤージュ 麻布台ヒルズ店にて〈Autumn Jewelry & Fragrance〉を開催いたします。
VACHERON&CONSTANTIN
\1,408,000 (tax in)
PATEK PHILIPPE
\1,848,000 (tax in)
ROLEX
\657,800 (tax in)
PATEK PHILIPPE
\2,618,000 (tax in)
ROLEX
\657,800 (tax in)
JAEGER-LECOULTRE
\767,800 (tax in)
GEROCHRISTO
EARRINGS: \63,800 (tax in)
NECKLACE: \34,100 (tax in)
PENDANT TOP: \77,000 (tax in)
PENDANT TOP: \25,300 (tax in)
GEROCHRISTO
NECKLACE: \38,500 (tax in)
PENDANT TOP: \25,300 (tax in)
GEROCHRISTO
EARRINDS: \56,100 (tax in)
RING: \90,200 (tax in)
NECKLACE: \59,400 (tax in)
GEROCHRISTO
RING: \96,800 (tax in)
RING: \302,500 (tax in)
RING: \106,700 (tax in)
GEROCHRISTO
RING: \302,500 (tax in)
Frapin
ISLE OF MAN: \30,800 (tax in)
1270: \30,800 (tax in)
L'HUMANISTE EXTREME: \35,200 (tax in)
ARTHUS BERTRAND
TRAPEZE NECKLACE: \212,300 (tax in)
PENDANT TOP: \484,000 (tax in)
PENDANT TOP(SMALL): \71,500 (tax in)
COLOR PENDANT TOP: \67,100～\78,100 (tax in)
ARTHUS BERTRAND
TRAPEZE NECKLACE: \64,900 (tax in)
PENDANT TOP: \28,600 (tax in)
PENDANT TOP(SMALL): \19,800 (tax in)
また、ヒルズアプリをお持ちのお客様で税込合計30,000円以上のお買い上げの場合は、特典としてアプリクーポンを進呈されます。（※詳細は麻布台ヒルズ ウェブサイトの最新情報よりご確認ください。）
［開催店舗］
TEL 03-5797-8515
8月13日（水）より、麻布台ヒルズにて〈Autumn Jewelry & Fragrance〉が開催いたします。
メゾン エ ヴォヤージュではアンティークウォッチが新たに加わったほか、〈GEROCHRISTO（ジェロクリスト）〉や〈ARTHUS BERTRAND（アルチュス・ベルトラン）〉のジュエリー、〈Frapin（フラパン）〉のフレグランスなどをご覧いただけます。
また、ヒルズアプリをお持ちのお客様で税込合計30,000円以上のお買い上げの場合は、特典としてアプリクーポンを進呈されます。（※詳細は麻布台ヒルズ ウェブサイトの最新情報よりご確認ください。）
特別な機会となっておりますので、ぜひ店頭でご覧ください。
［開催店舗］
メゾン エ ヴォヤージュ 麻布台ヒルズ店
〒106-0041東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ2F
TEL 03-5797-8515
［開催期間］
8月13日（水）～8月31日（日）
※内容は予告なく変更する場合がございます。