カルチャーテック分野のスタートアップ、BeART World JAPANに出資

株式会社ツクリエ

起業支援サービスを展開する株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）は、カルチャーテック分野におけるスタートアップ企業、株式会社BeART World JAPAN（本社：北海道札幌市、代表CEO：サラ・ドーロトベコヴァ（Sara Doolotbekova）、以下BeART）に対し、出資を完了したことをお知らせいたします。

BeARTはキルギス共和国出身のサラ・ドーロトベコヴァ氏が2023年に北海道札幌市で創業。日本の職人技の美しさや伝統美術に時代や国境を越えて人々が繋がり、グローバルなエコシステムを構築することを同社のミッションとし、今秋のプラットフォームの公式ローンチにおいては、地域の伝統美術や工芸をグローバルな舞台（市場）へ送り出す、広範な取り組みを開始します。

ツクリエはBeARTのテクノロジーで日本の芸術・工芸のバリューや市場拡大のビジョン、経営チームの情熱、グローバル市場における成長性を高く評価し出資を決定いたしました。本出資を通じてBeARTの事業成長に貢献できるよう支援を行っていきます。

また、ツクリエは2025年3月に経済産業省より「外国人起業促進実施団体(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000387.000033548.html)」にも認定され、ビザ取得から事業成長支援まで外国人起業家の日本進出をサポート、グローバルな起業家が日本国内で事業を創出・拡大できる環境づくりにも引き続き取り組んでまいります。

■株式会社BeART World JAPAN

会社名： 株式会社BeART World JAPAN

所在地： 北海道札幌市白石区東札幌五条１丁目１番１号

代表者：Sara Doolotbekova（サラ・ドーロトベコヴァ）

設立：2023年12月7日

URL：https://www.beartworld.com/

■株式会社ツクリエについて

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

会社名：株式会社ツクリエ

所在地：東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋III 6階

代表者：代表取締役 鈴木英樹

設立： 2005年8月（2015年3月17日株式会社化）

事業内容：起業支援サービス、 インキュベーション事業、 アクセラレーションプログラム開発事業、 事業プロデュース、 創業投資、 他

U R L： https://tsucrea.com/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ツクリエ 担当：黒澤

E-mail：global@tsucrea.com