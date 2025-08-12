観覧車の世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
観覧車とは、大型の車輪状の機械構造であり、車輪の縁に乗客用のキャビンが吊り下げられているものである。乗客は観覧車に乗るとゆっくりと上昇し、高所から周囲の景色を見渡すことができる。最も一般的な観覧車は、遊園地や都市部に設置されている。
観覧車業界は、観光・娯楽市場の中で根強い人気を誇る分野であり、都市景観の象徴や地域活性化の起爆剤として注目されている。大型商業施設や観光地の集客力を高める手段として導入されることが多く、訪問客に非日常的な体験価値を提供する。さらに、近年では観覧車のデザインや機能も進化しており、イルミネーションやVR要素を組み込んだ次世代型の観覧車も登場している。これらの動きは、消費者の体験志向の高まりと相まって、市場の多様化を促進している。
市場の主な成長要因としては、都市再開発や観光促進政策が挙げられる。地方創生の一環として観覧車が導入される例が増加し、地域のランドマークや観光拠点としての役割を担う。また、屋内型観覧車やコンパクトモデルの開発も進み、設置場所の柔軟性が高まっていることから、新興市場や中小都市への展開も進めやすくなっている。加えて、海外観光客の増加も、観覧車の設置価値を高める要因となっており、観光需要の変動に対する柔軟な対応が求められるようになっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル観覧車市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2031年までにグローバル観覧車市場規模は46.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 観覧車世界総市場規模
図. 世界の観覧車市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、観覧車の世界的な主要製造業者には、London Eye、Orlando Eye、High Rollerなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約7.0%の市場シェアを持っていた。
企業にとっての発展機会は多方面に広がっている。まず、商業施設や観光地との連携による共同開発の余地が大きく、施設の特徴に合わせたカスタマイズ設計やブランディング要素の導入が競争優位を形成する鍵となる。また、観覧車自体が収益源となるだけでなく、周辺の物販・飲食・イベントとの相乗効果によって総合的な収益構造を築くことが可能である。これにより、単なるアトラクションではなく、地域経済に貢献するインフラとしての価値も高まっていく。
さらに、技術革新の活用により製品の付加価値を高めることができる。たとえば、スマートシステムを導入したチケットレス乗車や、キャビン内でのAR演出など、デジタル体験を組み合わせることで若年層やインバウンド客層への訴求力が増す。加えて、安全性や耐候性といった面での技術的進歩も導入先の選定基準となり得るため、品質と信頼性の両立を図る姿勢が今後の企業成長を左右する。
海外市場への進出も重要な戦略の一つである。特にアジアや中東など観光インフラ整備が進む地域では、新規建設需要が顕在化しており、日本製観覧車の高い品質や安全性が評価されている。現地企業との協業やライセンス供与を通じたビジネスモデルの多様化により、収益の安定化とブランド認知の拡大を図ることが可能である。グローバルな視点でのマーケティングと、ローカルニーズへの対応力が、今後の国際競争力の鍵となる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
More than 100 Meters
50-100 Meters
Less than 50 Meters
用途別セグメント：
Urban Landscape
Park and Playground
会社概要
