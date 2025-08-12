株式会社Elith、AI導入事例を一挙公開

株式会社Elith

株式会社Elithは、これまで手がけてきたAI導入プロジェクトの中から、各業界における実践的な活用事例を体系的にまとめた「AI導入事例集」を、公式ウェブサイト上で公開しました。

本事例集では、製造・建設・医療・金融・教育など、幅広い分野におけるAI活用の具体例を、「課題・概要」「システムの内容」「導入成果」の3つの軸でご紹介。

異常検知や帳票処理の自動化、カルテ記入や診断補助などの専門家支援など、プロジェクトごとの成果やユースケースを通じて、AIが業務改善や効率化にどう貢献しているのかを、わかりやすくお伝えしています。

Elithは、AIを社会に深く浸透させ、より多様な現場に価値をもたらすために、多様なパートナーと共創しながら先進技術の実用化を推進してきました。

今回の事例集公開を通じて、AI導入を検討する企業・自治体の皆さまにとって、実践的なヒントやインスピレーションとなる情報を発信してまいります。

今後も事例は随時追加・更新予定です。ぜひご覧ください。

株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

