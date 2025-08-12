株式会社Elith、AI導入事例を一挙公開
株式会社Elithは、これまで手がけてきたAI導入プロジェクトの中から、各業界における実践的な活用事例を体系的にまとめた「AI導入事例集」を、公式ウェブサイト上で公開しました。
本事例集では、製造・建設・医療・金融・教育など、幅広い分野におけるAI活用の具体例を、「課題・概要」「システムの内容」「導入成果」の3つの軸でご紹介。
異常検知や帳票処理の自動化、カルテ記入や診断補助などの専門家支援など、プロジェクトごとの成果やユースケースを通じて、AIが業務改善や効率化にどう貢献しているのかを、わかりやすくお伝えしています。
Elithは、AIを社会に深く浸透させ、より多様な現場に価値をもたらすために、多様なパートナーと共創しながら先進技術の実用化を推進してきました。
今回の事例集公開を通じて、AI導入を検討する企業・自治体の皆さまにとって、実践的なヒントやインスピレーションとなる情報を発信してまいります。
今後も事例は随時追加・更新予定です。ぜひご覧ください。
▼掲載中の導入事例一覧はこちら：
https://www.elith.co.jp/project
■AIの導入・開発に関するご相談はこちら
AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。
ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。
具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ :
https://www.elith.co.jp/contact
■株式会社Elith
Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。
製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。
社名：株式会社Elith
代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基
本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F
事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務
会社概要 URL：https://elith.co.jp
(https://elith.co.jp)
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社Elith Eメール：contact@elith.co.jp
最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。