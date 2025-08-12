【9月10日 東京＆オンライン開催】世界3位の高付加価値旅行市場　中東地域市場インバウンドセミナー　～最後のブルーオーシャンに挑む官民のマーケティング戦略と受入対応

株式会社ジェイ・リンクス

日本にとってまだほとんど未開拓でありながら、世界有数の高付加価値旅行市場として注目される中東地域・GCC（湾岸協力理事会）加盟国（UAE、サウジアラビア、カタール、クウェート、バーレーン、オマーン）からのインバウンド（訪日外国人旅行）誘客に向け、実践的なマーケティング戦略と受入体制整備を学ぶ無料セミナーを開催いたします。

高付加価値旅行市場とは？

日本政府観光局（JNTO）は、訪問先での1人あたり消費額が100万円を超える旅行者を「高付加価値旅行者」と定義しています。中東地域市場は全体の13.1%を占め、中国、米国に次ぐ世界第3位であり、旅行消費額は平均の約4.5倍に達しています。

中東からの訪日旅行者数や、日本とGCC諸国を結ぶ直行便数が増加する中、日本の観光・サービス業界にとって、中東は「最後のブルーオーシャン市場」として大きな可能性を秘めています。

しかしその一方で、文化や宗教に対する理解不足から、受け入れ体制や効果的なアプローチに不安を抱き、多くの地域や事業者が参入に踏み切れないという課題もあります。

本セミナーでは、中東市場に精通し、実際の現場を知る官民双方の登壇者より、市場特性や効果的なマーケティング手法、具体的な受け入れ対応のノウハウまで、実務に直結する情報をお届けします。

こんな方にお勧め- 中東からの訪日旅行者の受け入れに携わっている、または今後携わる予定のあるDMO・観光団体・自治体・旅行事業者のご担当者様- 中東地域や高付加価値旅行者を対象とした観光コンテンツ造成をご検討中の観光関連事業者様- インバウンドの成長分野で新たな市場開拓を目指す方- ムスリム（イスラム教徒）対応や文化的配慮を含め、受け入れ環境整備を進めたい方

など

開催概要

詳細を見る :https://www.jlinksjapan.com/news/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%80%ef%bd%9e%e6%9c%80%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%96/

開催日時

2025年9月10日（水）14:00～17:00（16:00～17:00は現地参加のみの交流会）

プログラム（予定）

14:00～14:05 開会挨拶・連絡事項

14:05～14:30 中東地域市場の基礎知識および日本のマーケティング戦略

小林 大祐 氏（日本政府観光局（JNTO）ドバイ事務所長）

14:30～14:55 業種別実例紹介（宿泊施設・DMC・ガイド）

キアン サダシャリフィ 氏（マンダリン オリエンタル 東京 セールスマネージャー）

※英語でのご登壇（同時通訳あり）

森 愛 氏（株式会社あやの和 代表取締役）

金馬 あゆみ（株式会社ジェイ・リンクス 代表取締役）

14:55～15:00 休憩

15:00～15:40 パネルディスカッション（登壇者全員）

15:40～15:55 質疑応答

15:55～16:00 まとめ

16:00～17:00 交流会（会場参加者のみ）

※本セミナーは当日のみの開催となり、アーカイブ配信はございません。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

参加費

無料

参加形式

１.現地参加（セミナー＋交流会）

定員：100名

※第1次締切（8月22日（金）23:59）時点で定員を超えるお申し込みがあった場合は、以降の受付を停止し、抽選とさせていただきます。

会場：汐留ビジネスフォーラム（東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル 5F）(https://maps.app.goo.gl/BGupcNHaPe1UEc2o6)

２.オンライン参加（セミナーのみ）

オンライン視聴用のZoom URLは、ご登録いただいたメールアドレス宛に9月8日（月）までにお送りします。

お申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoSE2WnyYvdqYAWOHj0h_ebbWi9fzZpPA9i1y4RZdvt73syA/viewform登壇者日本政府観光局（JNTO）ドバイ事務所(https://www.jnto.go.jp/about-us/overseas-network/dubai.html) 所長 小林大祐氏

2015年にJNTO入構後、シンガポール事務所上席次長、JNTO本部にて市場横断プロモーション部 富裕層・中東担当、海外プロモーション部欧米豪・中東G 欧州・中東市場統括を勤める。中東地域市場については、JNTOドバイ事務所の立ち上げ準備にも携わり、2022年7月より現職。

マンダリンオリエンタル東京(https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi) セールスマネージャー キアン サダシャリフィ氏

日本、カタール、カナダでのラグジュアリーホスピタリティ分野に豊富な経験を持ち、ゲスト体験の向上や顧客関係の構築に精通している。また、中東およびインド市場の成長支援にも注力している。異文化環境での業務を得意とし、サービス品質の向上を通じて意義ある価値提供に貢献している。

株式会社あやの和(https://jp.ayanowa.com/) 代表取締役 森 愛氏

在シリア日本国大使館勤務後、官公庁・報道機関でアラビア語通訳として活動。要人接遇を含め、現場歴は15年以上。その経験を活かし、2023年に訪日アラブ富裕層専門の旅行会社を設立。VVIPを含む累計1,000人超のガイド経験。高いリピート率が強み。

株式会社ジェイ・リンクス(https://www.jlinksjapan.com/) 代表取締役 金馬あゆみ

アルゼンチンでの日本語教師や貿易商社での海外営業を経て、2008年に株式会社ジェイ・リンクスを設立。「日本を通じて、日本と世界の人が幸せになる未来をつくる」をミッションに、インバウンド（訪日外国人旅行）と輸出事業を行う。インバウンドは湾岸諸国を中心とした中東地域を主な対象とし、修学旅行からロイヤルファミリーまで様々なジャンルの旅行を取り扱っている。

主催

株式会社ジェイ・リンクス

参考資料

日本政府観光局（JNTO）「中東地域市場マーケティング戦略(https://www.jnto.go.jp/projects/overseas-promotion/marketing-strategy/middleeast.html)」

トラベルボイス「訪日インバウンドの「最後のブルーオーシャン」、富裕層だらけの中東から旅行者を呼び込むポイントを日本政府観光局ドバイ事務所長に聞いてきた(https://www.travelvoice.jp/20230927-154265)」

日本経済新聞「中東富裕層の訪日拡大 6年で倍、なお「未開拓」市場(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR311EZ0R31C24A2000000/?msockid=0b8fcb9abcdc6fd0301ade25bd266ea6)」

日本経済新聞「エミレーツ航空、日本政府観光局と観光分野における戦略的相互成長促進に向けた覚書を締結(https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP690426_Q5A430C2000000/?msockid=0b8fcb9abcdc6fd0301ade25bd266ea6)」

やまとごころjp (株)ジェイ・リンクス金馬執筆記事(https://yamatogokoro.jp/editor/kimba)

報道関係者各位

本セミナーでは、報道・メディア関係者様による取材も歓迎しております。

急成長する中東インバウンド市場の最新動向や、日本の観光業界における新たな戦略について、有識者による登壇内容を直接取材いただけます。

取材をご希望の方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。



【会社概要】

株式会社ジェイ・リンクス

設立：2008年5月

資本金：10,000,000円

代表者：金馬あゆみ

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂１-7-18 元赤坂イースト WHCH TOKYO BASE 204号室

URL：https://www.jlinksjapan.com/

本セミナーに関するお問い合わせ

セミナー担当 田中

seminar@jlinksjapan.com