「レゴ(R) Nike Slam Dunk」「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」 2025年9月1日（月）より一般販売開始

レゴジャパン株式会社（代表取締役社長：マイケル・エベスン／東京都港区）は、レゴグループとNIKEによるグローバルパートナーシップの新たな取り組みとして、両社の共同開発によるレゴ(R)セット「レゴ(R) Nike Slam Dunk」、「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」を発売します。今夏に発売された「レゴ(R) Nike Dunk」が多くの反響を呼んだことを受け、今回の新製品は、「子どもたちが活発に、クリエイティブな遊びを楽しめるように、コート内外で子どもたちの遊びを刺激する」というレゴグループとNIKEが共有する想いを表現した製品になっています。

■遊びとスポーツが持つ「動き」や「創造性」、「自己表現」を表した2つのレゴセットが登場

【レゴ(R) Nike Slam Dunk（43010）】

「レゴ(R) Nike Slam Dunk」は、レゴ(R)ブロックで 迫力満点のスラムダンクシーンを再現できるセットです。スラムダンクをするまさにその瞬間を切り取ったバスケットボール選手のフィギュアは、ユニフォームやヘアスタイルのカスタマイズも可能で、コートサイドに立つ自分だけのチャンピオンを組み立てることができます。

【レゴ(R) Nike Dunk Trickshot（43021）】

「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」は、アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを中心に、カラフルな背景やダンクシーンを組み立てて遊べるセットです。2種類の表情が楽しめる特別なミニフィギュア付きで、近所のプレイグラウンドを自分だけのステージに変えることができます。ダイナミックなダンクシーンを再現することも、スニーカーを外して自分だけのゲームシーンを表現することも可能です。

第2弾の発売を記念して、全国のレゴ(R)ストアで「レゴ(R) Nike Hoop」を組み立てて、持ち帰ることができるキャンペーンも実施します。２つのレゴ(R)セットと組み合わせて楽しむこともできます

●実施日：2025年9月6日（土）※無くなり次第終了

●対象年齢：10歳以上

※大人のお客さまも参加可能です。

※小学生の方は保護者同伴が必要です。

●参加費：無料

※レゴ(R)ストア メンバーズクラブ アプリのインストール、および会員登録が必要です。

▲レゴ(R) Nike Hoop

■同日発売のアパレル・フットウェア・アクセサリー コレクションも展開

アパレル・フットウェア・アクセサリーコレクションの第2弾「Nike x LEGO(R)コレクション」も発売されます。本コレクションは、チャンピオンアスリートや両ブランドのスタイルにインスパイアされた大胆でユニークなラインアップです。

〈発売予定アイテム〉

- Nike Dunk Low x LEGO(R)コレクション- Nike x LEGO(R)Collection バスケットボール- Nike x LEGO(R)Collection バスケットボールジャケット- Nike x LEGO(R)Collection ガールズ クロップドTシャツ- Nike x LEGO(R)Collection ヘリテージ バックパック- Nike x LEGO(R)Collection エブリデイ エッセンシャル クルーソックス- Nike x LEGO(R)Collection ギャザード ヘアタイ（ヘアゴム）

※レゴ(R)公式オンラインストアでは、今後一部のコレクションが発売予定です。

※全国のレゴ(R)ストア、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、

レゴランド・ディスカバリー・センター大阪での取り扱いはありません。

■製品情報

■「レゴ(R) Nike Slam Dunk」「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」販売店舗

・レゴ(R)公式オンラインストア（https://www.lego.com/ja-jp）

・全国のレゴ(R)ストア(https://www.lego.com/ja-jp/stores）

・レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/）

・レゴランド・ジャパン・リゾート

・レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

※製品の取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

※NIKEの一部直営店舗、およびNike.comでも取り扱い予定です。

詳しくは、以下の公式サイトをご覧ください

www.lego.com/nike またはhttps://www.nike.com/lego

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

■NIKEについて

オレゴン州ポートランド近郊に本社を置くNIKEは、さまざまなスポーツやフィットネス活動のための本格的なアスレチックフットウェア、アパレル、用具、アクセサリーのデザイン、販売、流通で世界をリードする企業です。