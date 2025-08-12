いちごやcafeTANNALを手掛ける、糸島のあまおう農家「糸島 磯本農園」が三井ショッピングパーク ららぽーと福岡に8月20日～10月5日の期間限定ショップをオープン!!

株式会社TANNAL

磯本 浩英 開業当時は1人きり

福岡県糸島市、福岡市の中心街から車で1時間弱、週末のドライブにも適した距離にある糸島では、四季折々豊かな表情をみせる自然に出会うことができます。そんな糸島市の田んぼのど真ん中で2011年に始まった「糸島 磯本農園」。

自分が作ったいちごを直接販売したいといった思いから2014年3月磯本農園直売所をオープン。

2017年1月にはいちご狩りがスタートし、訪れて下さる方々からいただく、「良いとこですね。」

「いちご美味しいです！」といった言葉を励みに、日々楽しみながら畑に立っています。

今では、沢山の仲間と共に



そんな農園で採れたあまおうを、収穫が無い季節でも色んな形に変えて、直接たくさんの方に届けたい！そんな気持ちではじまったのが、2017年5月にオープンした、

いちご屋による いちご好きの為の いちごカフェ「いちごや cafe TANNAL」(タンナル)です。

開店当時の1号店 2017年2022年に移転

その後も2021年に2号店となる福岡PARCO店、2024年に3号店となる福岡大名店をオープン。

福岡PARCO店福岡大名店

2023年には季節限定のキッチンカ―ICE CREAM TRUCK MARUde(マルデ)をオープン。

2023年夏 MARUdeジェラートダブル/あまおう・ミルク

あまおうのシーズンにはもちろん、沢山の方にご来店いただき喜んで頂いておりますが、あまおうの収穫が無い季節でも、冷凍あまおうや自家製コンポート、シロップを使用したかき氷やアイスクリーム、あまおう酵母やフリーズドライあまおうを使用したスコーンといった焼菓子など、色々な形に変えて提供し、沢山の方に喜んで頂いております。

本気のあまおうパフェ 2025 PARCO店・大名店あまおうかき氷 2025糸島自社工房で手作りのアイスキャンディあまおう酵母のスコーンとあまおうミルクジェラートのモーニングプレート【新商品を引っ提げての初出店】

今回は、満を持しての新商品【あまおうみるくバターサンド】をもって、8月20日～10月5日の約1ヵ月半の期間、三井ショッピングパーク ららぽーと福岡にてPOP UP SHOPをオープン致します。

糸島 磯本農園としては初の園外出店！自分たちで育てたあまおうを、自分たちでお菓子にして、自分たちで直接お客様にお届けする。

真っ黒に日焼けした農園スタッフも店頭に立ちますので、

是非、あまおうの栽培のお話でも聞きにお立ち寄りください。

新商品【あまおうみるくバターサンド】\380円/1個 (5個入り～）新商品【あまおうみるくバターサンド】\380円/1個 (5個入り～）

サクサクのクッキー生地に、濃厚あまおうみるくバターとフリーズドライあまおうをサンドしました。

その他にも、人気のあまおうコンポートやドレッシング、スコーンやスノーボールクッキー、もちろんアイスキャンディ等も取り揃えております。

いちごの事を知りつくした、いちご農家だからこそできる、いちごの良さを存分に引き出したいちごのお菓子たちを、是非お楽しみください。

【店舗詳細】

店名：糸島 磯本農園 ららぽーと福岡店

電話：070-9299-1588

住所：〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡1F

営業時間：10:00～21:00

営業期間：2025年8月20日～10月5日

糸島のいちご農家｜糸島 磯本農園HP(https://isomoto-nouen.com/)

【お問い合わせ】

メール：ichigo@isomoto-nouen.com