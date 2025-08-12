こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】8月31日の「不登校の子供を支えるためのセミナー」で心理学部の小栗貴弘教授が講演
跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）心理学部臨床心理学科の小栗貴弘教授が、8月31日（日）にさいたま市のソニックシティで開かれる「不登校の子供を支えるためのセミナー」（埼玉県教育委員会主催）で講演を行います。
小栗教授は学校臨床心理学、コミュニティ心理学、特別支援教育が専門。現在も埼玉県内の複数の高校でスクールカウンセラーを務めるなど約20年間、高校中退予防や不登校の生徒の支援に携わってきました。
小栗教授は10時からのパネルディスカッションと、11時35分からの講演会に登壇します。詳細は下記の通りです。スクールカウンセラーを目指す高校生もぜひ参加してください！
■ 不登校の子供を支えるためのセミナー■
【日時】8月31日（日）10時～15時30分（受付開始9時30分）
【会場】ソニックシティ（さいたま市大宮区桜木町1-7-5／JR大宮駅西口から徒歩約5分）
【対象】児童・生徒及び保護者、教員及び相談員など
【参加費】無料（事前申し込み不要）
【パネルディスカッション／10時～11時20分】
テーマ：不登校の経験を振り返って、今、思うこと・伝えたいこと
「学校を休んでいたときの気持ち」「再登校のきっかけ」「支援者に言われて嫌だった言葉」「親としてどう関わり、過ごしたのか」「学校との関わりで良かったこと、良くなかったこと」など、小栗教授が不登校経験のある若者や保護者に質問を向けながら、当事者の気持ちを理解し、対応などについて学びます。
【講演会／11時35分～12時45分】
演題：不登校児童生徒への支援の在り方～子どもの安心と信頼を育む見守り～
小栗教授がスクールカウンセラーとして学校現場で携わった不登校支援の事例を紹介しながら、より良い支援のあり方について語ります。
会場では個別相談会も実施します。保護者の会やフリースクールなどの民間団体、県立学校、県教育局などがブースを設けて教育、進路相談などに応じます。
【セミナーの問い合わせ先】
埼玉県教育局市町村支援部生徒指導課 総務・不登校対策・中退防止担当 048-830-6744
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
