『Deadzone: Rogue』PC版のバージョン1.0が正式リリース！将来的にコンソール版のリリースも決定、デモ版は本日から公開中！

インディーゲーム開発スタジオProphecy Gamesは、人気ローグライトFPS『Deadzone: Rogue』が本日8月12日に早期アクセスを終了し、正式リリースしたことを発表しました。また、Playstation 5とXboxSeriesではデモ版の配信も本日より行われています。PvEシューティングゲームである本作のゾーン1が、コンソールでも体験できるようになりました。

また、コンソール版の発表に伴い、正式リリース版でPS5・Xbox Series・PC間でのクロスプレイ機能も実装されることが決定しました。協力プレイは本作の主要な要素のひとつです。最大3人のプレイヤーでチームを組み、打ち棄てられた謎の宇宙ステーションで襲い来る機械兵器に立ち向かいましょう。

「PCの早期アクセス版は成功を収め、30万人以上ものプレイヤーが『Deadzone: Rogue』の世界へ足を踏み入れてくれました。この熱狂をXboxとPlayStationへもお届けできるのが楽しみです。コンソール版のリリースにより、より多くのプレイヤーがチームを組んで謎に満ちた宇宙船ISSXを一緒に探索し、プラットフォームを問わずに共に脅威を生き延びることができるようになります」とProphecy Gamesは述べました。

現在Playstation 5とXbox Seriesでは『Deadzone: Rogue』のデモ版が公開されています。

また、より多くのコンテンツが楽しめるPC版はSteamで本日より正式リリースされます。

本作の特徴:

● ハイスピードな戦闘とローグライクな育成システムの融合

戦闘アプローチは無限大。遠くから敵を制圧したり、敵の死角を突いて攻撃したり、近接攻撃を強化して敵に近づいたりと、プレイヤーの選択によってプレイ体験が大きく変化します。

● 自由度の高いカスタマイズ

早期アクセス時点で登場する武器の数は30種類以上!各武器には膨大な量のエレメントのアフィックスやパーク、アイテム、強力なオーグメントなどを装備可能で、ロードアウトやプレイスタイルが過去のプレイと同じになることは決してありません。

● 協力プレイで宇宙船を制圧せよ!

本作はソロプレイのほか最大3人までのオンラインマルチプレイにも対応しています。安定したエイムや素早い反射神経を武器に、ハンタードローンやロボットスパイダー、そして巨大なバイオメカニクスのボスなどに集中砲火を浴びせましょう。

■ Prophecy Gamesについて

Prophecy Gamesは、アメリカのゲームデベロッパー&パブリッシャーであるHi-Rez Studios内部で2019年に設立され、2020年にインディースタジオとして独立したデベロッパーです。熱意に溢れた若者や、何十年もの経験を持つ、AAAタイトルにも携わったベテラン開発者が所属しています。Prophecy Gamesの使命は、未来に高く評価され続ける大胆なゲームを生み出すことです。

■ ゲーム情報

タイトル：Deadzone: Rogue

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3228590/Deadzone_Rogue/

ジャンル：アクション / ローグライク

プラットフォーム：PC(Steam)

対応言語：日本語 / 英語 / フランス語 / ドイツ語 / 韓国語 / ポルトガル語-ブラジル / ロシア語 / 中国語(簡体字)/ スペイン語-ラテンアメリカ / ウクライナ語 / イタリア語 / スペイン語 - スペイン / 中国語(繁体字)/ ポーランド語

デベロッパー / パブリッシャー：Prophecy Games