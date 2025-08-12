つくば市

つくば市は、財政コストの軽減等、民間事業者からの公共施設マネジメントの改善につながる提案を、市政に反映することを目的として、つくば市公共施設等総合管理計画に基づき「公共施設等に係る民間提案受付制度」を創設しました。この度、第１弾として「つくば市本庁舎駐車場と公用車の効率的な運用」をテーマに、提案を募集します。

詳細は、以下の市ホームページをご参照ください。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/shigoto/namingrights/25877.html

【募集テーマ】

（ア）つくば市の本庁舎駐車場の効率的な運用

（イ）つくば市の公用車の効率的な運用

※（ア）（イ）のどちらか、または両方についての提案を募集

【スケジュール】

- 事前相談期間 令和７年８月12日（火）～９月17日（水）- 提案書提出期限 ８月18日（月）～９月19日（金）- 候補者選定審査委員会 10月14日（火）（予定）

【公共施設等に係る民間提案受付制度】

- 本制度は、「公共施設の維持管理・運営に関するもの」、「公共施設跡地の利活用に関するもの」等を対象とし、公共施設マネジメントの改善につながる提案を民間事業者から求め、事業化を図るものです。- 市は、提案者の提案内容を知的財産として取扱いながら審査、選定し、提案者との協議を経て、市と提案者の間で随意契約を締結します。