【飛騨高山・岐阜県高山市】新企画！乗鞍ライチョウルート「乗鞍畳平・乗鞍高原・上高地周遊ツアー」開催決定！

高山市

標高2,702mの雲上世界「乗鞍畳平」、乳白色の湯と豊かな自然「乗鞍高原」、そして日本を代表する山岳景勝地「上高地」。この3つの名所を一日で巡る、新たなバスツアー 乗鞍ライチョウルート「乗鞍畳平・乗鞍高原・上高地周遊ツアー」が、2025年8月25日から9月12日まで、期間限定で運行されます。

高山市が推進する「松本・高山 BigBridge 連携事業助成金」を活用し、岐阜・長野の両県をまたぐ広域連携ルートが初実現。

この夏、乗鞍と上高地の自然美を満喫する、特別な旅へ出かけてみませんか？

◆ツアー概要

企画名： 乗鞍ライチョウルート 乗鞍畳平・乗鞍高原・上高地周遊ツアー

運行日： 2025年8月25日（月）～9月12日（金）※8/30・31は運休

発着地： 高山駅／平湯バスターミナル

料金： 大人4,000円～7,000円／こども2,000円～3,500円（乗車地による）

◆ルートと見どころ

【平湯温泉】

奥飛騨の玄関口・平湯温泉からスタート。情緒あふれる「平湯民俗館」や名物「はんたい玉子」も楽しめます。

【乗鞍畳平】

標高2,702mの別世界へ。天空の散策道や高山植物の宝庫「お花畑」、気軽に登れる魔王岳や富士見岳が魅力。

【乗鞍高原】

乳白色の温泉が楽しめる「湯けむり館」、e-bike散策も人気。紅葉の時期は特に絶景！

【上高地】

河童橋から穂高連峰を望み、田代池の静寂な風景に癒されます。日本屈指の山岳リゾートで、至福のひとときを。

◆デジタルスタンプラリーも同時開催！

バスツアーと連動して、全8か所でスタンプを集めるデジタルラリーを開催。5か所以上集めると素敵な景品が当たる抽選に参加できます！

期間： 2025年8月25日（月）～9月30日（火）

景品

A賞：ライチョウルートロゴ入りボトル（20本）

B賞：オリジナルてぬぐい（500本）

◆予約・問い合わせ

予約方法：

WEB予約限定（乗車日の3日前まで）

公式サイト：https://norikura-tour.com/2025/

予約ページ：https://www.nouhibus.co.jp/hida/bustrip/jh0025/

お問い合わせ：

濃飛バス高山バスセンター ツアーデスク

TEL：0577-33-0131（9:00～17:00）

◆ライチョウルートとは？

岐阜県側の「乗鞍スカイライン」と長野県側の「乗鞍エコーライン」の名称はそのままに、乗鞍岳を一気通貫に楽しめるルート“愛称”として「乗鞍ライチョウルート」が誕生しました。

本ルートの名に冠された「ライチョウ」は、乗鞍岳に生息する天然記念物。乗鞍の自然と調和しながら旅を楽しんでいただくことを願って名付けられました。

◆こんな方におすすめ！

・一日で「乗鞍」と「上高地」両方を巡りたい

・登山や運転が苦手だけど絶景を体験したい

・夏の終わりに涼しい高原リゾートを楽しみたい

・フォトジェニックな自然に癒されたい

【本件に関するお問い合わせ】

・一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会 TEL：0578-89-2614

・高山市上宝支所基盤産業課 TEL:0578-86-2111