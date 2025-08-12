『キミも今日から声優YouTuber！』ほしぞらハウス×声優事務所クラドニのコラボ開催決定！夏休みの特別企画！ふりかけ作りワークショップ

合同会社クラドニ




ふりかけ教室のご案内

声優事務所クラドニは、渋谷区幡ヶ谷3丁目にオープンした戸建てで運営する夜間週末開所の認可外保育施設ほしぞらハウスとのコラボレーションにより、食育と声優体験を融合した新感覚ワークショップ「キミも今日から声優YouTuber！」を2025年8月19日（火）に開催いたします。


対象は5歳から12歳までとし、自分だけのふりかけを作りながら動画を一つ完成させるイベントです。



【開催の背景】　


ほしぞらハウスは、渋谷区幡ヶ谷3丁目の戸建で運営する未就学児＆学童児を対象とした認可外保育施設です。日頃は夜間のお預かりを中心にしていますが、夏休み期間中は日中のワークショップやイベントを開催しております。


声優事務所クラドニは、事業の一環として、熊本の海苔の生産加工会社通宝とのコラボ企画ふりかけ教室を2025年6月より開催しております。


この度は、2社がタッグを組み、ふりかけ作りと動画ナレーションのアフレコ体験を組み合わせ、子どもたちが”作って・演じて・学ぶ”スペシャルな体験をお届けします。


お子様は夏休み期間中でも、親御様は何かと忙しい日々を送っておられるかもしれません。ワークショップ前のお迎え対応もしておりますのでぜひご利用ください。





ふりかけイメージ

【開催概要】


・ 日程：2025年8月19日（火）14:00-17:00


・開催場所：株式会社ほしぞらハウス


　　　　　　（東京都渋谷区幡ヶ谷3-41-7 ）


・推奨年齢：5～12歳のお子様


　　　　　　（5歳未満のお子様のご希望は


　　　　　　　ご相談ください）


・料金：4,000円


　　　　（ワークショップ費用・保育料込み、


　　　　　おやつ付き、お迎え対応可能）


・持ち物：エプロン、三角巾







【当日のスケジュール】

13:00-14:00 必要に応じてお迎え対応


14:00-16:00『キミも今日から声優YouTuber！』


16:00-17:00 おやつや遊びの時間


※森川瑠奈・宮崎飛鳥がナビゲータを務めます。





出演声優：森川瑠奈・宮崎飛鳥



■ワークショップ参加者限定特典


これを機にほしぞらハウスにご入会いただくと入会金が20%オフとなります。



■注意事項


・当日発熱の症状など体調不良がある場合は参加をお断りさせていただく場合がございます。


・お迎えが必要なお子様のお迎え時間が遅れた場合は延長料金をいただきます。


・使用するふりかけの材料一覧を事前にご確認ください。



アレルギー表


申し込みについて


https://forms.gle/3Du8xaXJC4Qq6XF87



※本件に関するお問い合わせ・取材のご希望は、下記までご連絡ください。


【問い合わせ先】


株式会社ほしぞらハウス


担当：松村


03-6343-7287(#) ／080-4185-3417