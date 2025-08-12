西湘足柄エリアの「移住フェス」を開催します！

神奈川県



県では、西湘足柄エリア（注記）への移住促進のため、「西湘足柄移住コンシェルジュ」を設置し ています。このたび、「ちょうどいい」をテーマに、西湘足柄エリアの魅力を発信するため、「西湘足 柄移住コンシェルジュ」や先輩移住者、市町職員などが集まる「移住フェス」を開催しますのでお 知らせします。

（注記）小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町及び湯河原町の2市8町からなるエリア

1 移住フェスについて

(1)イベント名

西湘足柄「超」ちょうどイイ移住フェス

(2)日時

令和7年9月13日（土曜日）10時から16時まで

(3)場所

小田原地下街HaRuNe（ハルネ）小田原 うめまる広場（小田原市栄町一丁目1番7号）

(4)内容

ア 移住相談・交流ブース

西湘足柄移住コンシェルジュや先輩移住者、市町職員に、支援制度や住まい、日常のことまで直接話を聞くことができます。(相談特典あり)

イ 「超ちょうどイイ地元自慢決定戦」 11時10分から14時30分まで

各市町の先輩移住者などが、テーマごとに暮らしのPR対決をするトークセッションを行います。来場者の方の投票で勝者が決まります。

【テーマ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1152_1_0bf9c29ad8631b08d0195eab997ee015.jpg?v=202508120227 ]

ウ 「ちょうどイイ」暮らし展示コーナー

先輩移住者などのリアルな「ちょうどいい」体験談を展示します。

(5)参加費、申込み等

無料、事前申込不要、出入自由です。お好きなタイミングで気軽にお越しいただけます。

2 取材について

取材を希望する場合は、当日会場までお越しください。

(参考)西湘足柄移住コンシェルジュについて

西湘足柄エリアへの移住に興味・関心のある方に対して、地域の事情に精通した受託事業者（合同会社hibhi.（ヒビ））が「西湘足柄移住コンシェルジュ」として、移住相談や現地案内などを行っています。

（西湘足柄移住コンシェルジュ）

（西湘足柄移住コンシェルジュ特設ページ）

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/seishoashigara-ijyu/index.html

参考資料

西湘足柄「超」ちょうどイイ移住フェスチラシ

問合せ先

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1152-03599a6fe52b570fcc04b6381065700f.pdf

政策局自治振興部

地域活性化担当課長 吉田 電話045-210-3251

地域政策課地域活性化グループ 山中 電話045-210-3260