子どもから大人まで、心に灯る絵本『空き家にあかり』が全国の学校・図書館へ無償寄贈スタート！
絵本 「あきやとあかり」
日本には約900万戸の空き家がありますが、
それぞれの空き家には過去の暮らしや思い出が詰まっています。
私たちは空き家を「ただの空き家」ではなく、
「誰かの人生が刻まれた場所」として捉え直すために、
絵本『あきやにあかり』を制作しました。
本絵本は、4歳から大人まで楽しめる内容で、
空き家の現場で感じた無言の想いを詩的に描いています。
絵本を通じて、子どもたちに未来へのやさしい視点を育みたいと考えています。
今回の無償寄贈は、全国の学校・図書館・福祉施設などを対象に実施し、
読み聞かせや地域での対話のきっかけとして活用いただけます。
応募は先着順・選考制となっており、詳細は以下リンクからご確認ください。
【寄贈申込フォーム】
前回のPR TIMES記事からご応募いただけます。
▶︎ 絵本「あきやにあかり」 絵本無償寄贈応募フォーム(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000166247.html)
主催・お問い合わせ
一般社団法人 空き家再生協会
公式HP：https://akiyasaisei.jp
MAIL：info@akiyasaisei.jp
オハナホーム 株式会社について
私たちは『空き家再生を通して日本中を笑顔に』をビジョンに、不動産業の枠を超え、
お客様の想いを未来へ繋ぐパートナーとして、
関わるすべての人々が笑顔になれる空き家対策を実現するために日々活動しています。
会社概要
会社名：オハナホーム株式会社
代表者：代表取締役 菊池 聖雄
〈本社〉
〒289-1107 千葉県八街市八街は43番地8
〈千葉オフィス〉
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目13番地1 第2山崎ビル7階B
電話：0120-087-255（9:00～17:00）
MAIL：ohanahome.jp@gmail.com
URL：https://ohanahome.jp/