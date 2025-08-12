エウベル選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC選手名

ELBER（エウベル）

本名

JOSE ELBER PIMENTEL DA SILVA（ジョゼ エウベル ピメンテウ ダ シウヴァ）

生まれ

1992年5月27日

国籍

ブラジル

サイズ

170センチ、70キロ

ポジション

FW

背番号

18

経歴

クルゼイロEC（ブラジル）-コリチーバFC（ブラジル）-クルゼイロEC（ブラジル）-スポルチ レシフェ（ブラジル）-クルゼイロEC（ブラジル）-ECバイーア（ブラジル）-横浜F・マリノス（2021）

エウベル選手コメント

「日本国内での移籍は初めての経験であり、新たなチャレンジとして楽しみです。アントラーズは伝統あるクラブであり、これまでブラジル人選手を中心として戦ってきたクラブということも理解しています。Ｊリーグ最多のタイトルを持つビッグクラブに移籍できることは非常に光栄なことです。ファン・サポーターの皆さん、これから熱いサポートをお願いできればと思います。皆で力を合わせて、今季必ずタイトルを獲りましょう」

※なお、エウベル選手のネーム＆ナンバー付きユニフォームにつきましては、現在準備中です。決まり次第、ご案内いたします。