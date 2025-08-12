六甲高山植物園 約3,000株の大群落 キレンゲショウマ見頃

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が六甲山上で運営を行っている六甲高山植物園では、深山に咲く希少な花「キレンゲショウマ」が見頃を迎えました。

キレンゲショウマは、明治21年に東京大学初代植物学教授矢田部良吉により発見され、同23年に新属、新種の植物として発表されました。当園には約3,000株が咲き、剣山などの自生地にも引けを取らない立派な群落となっています。

◆キレンゲショウマ（アジサイ科）

ブナ帯の原生林内など、奥深い山でごくまれにしか見ることのできない極めて珍しい植物で、絶滅危惧II類に指定されています。高さは80cmにもなる多年草で、うす暗く夏でも涼しい場所で生育します。大峰山、剣山、石鎚山などに点々と分布していますが、自生地ではシカの食害等による絶滅が心配されています。現在見頃で、8月下旬頃までお楽しみいただける見込みです。

◆六甲山上で開催予定のイベント

「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond 」

神戸・六甲山上を舞台に、自然とともに現代アート作品を楽しめる芸術祭。16回目を迎える今回のテーマは「環境への視座と思考」です。今年は奈良美智や、川俣正、村松亮太郎/NAKED, INC.など国内外で活躍する61組のアーティストによる多彩な作品が展示されます。

【会期】2025年8月23日（土）～11月30日（日）

【時間】10:00～17:00 ※営業日・時間は会場により一部異なります。

【会場】

ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）、六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル）、トレイルエリア、みよし観音エリア、六甲ガーデンテラスエリア、風の教会エリア

【料金】大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料

昼夜パス…有料会場＋「ひかりの森～夜の芸術散歩～」会場への入場

昼パス……有料会場への入場

夜パス……「ひかりの森～夜の芸術散歩～」会場への入場

※上記に大人＋800円、小人＋400円で「シダレミュージアム2025 エモい展」に割引入場できるセット券も販売中。（利用期間：8月23日（土）～11月24日（月・休）まで）

＜夜間イベント＞

「ひかりの森～夜の芸術散歩～」

夜間限定の光のアート作品が、ROKKO森の音ミュージアムと六甲高山植物園を幻想的に彩ります。また、会場に設置された作品が光に照らし出され、昼間とは違った表情をお楽しみいただけます。10月中旬～11月中旬には、ライトアップされた木々の紅葉もお楽しみいただけます。

【会期】2025年9月20日（土）～11月30日（日）の土日祝

【時間】17:00～20:00

※夜パス販売開始ならびに入場開始時間は16:00です。

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園

【料金】上記、夜パスまたは昼夜パスのとおり

■イベント情報

・「しょくぶつとむし」

【開催日】開催中～9月23日（火・祝）

【時間】10:00～17:00（16:30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

・「真夏の雪あそび」

【開催日】開催中～17日（日）※雨天中止

【時間】11:30～16:00

【参加費】無料（別途入園料要）

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月30日（日）※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10:00～17:00（16:30チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円／小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円 ※8月9日（土）～17日（日）は2,000円

※荒天等により、営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/3a32c27bb1106ec71df18ba02a24321fae61b863.pdf

