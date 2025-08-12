夏のお得祭り！LINE友だち限定クーポンでおすすめDLソフトが10％OFF！ベクターPCショップ「サマ得キャンペーン」スタート

株式会社ベクターホールディングス

株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：轟木 一博、URL：https://corp.vector.co.jp/ ）が運営するダウンロードソフト販売サイト「ベクターPCショップ」は、「サマ得キャンペーン」を2025年8月12日（火）より開始いたしました。

7月に公開した「店長のおすすめソフト特集」が好評をいただいたことを受け、早くも第二弾が実現！

今回も、店長が “本気でおすすめしたい“ ダウンロードソフトを12本厳選してご紹介しております。

さらに今だけ、ベクターPCショップ公式LINEを友だち追加いただいた方全員に、対象ソフトにご利用可能な10％OFFクーポンをプレゼント中です！

特価商品もさらにお得になる、この機会をぜひご活用ください。

■キャンペーン概要

名称：店長のおすすめソフト特集 第二弾 サマ得キャンペーン

期間：2025年8月12日（火）～ 2025年8月20日（水）

対象：ベクターPCショップ公式LINEを友だち追加されている方全員

特典：対象商品12本が販売価格から10％OFFになるクーポンをプレゼント

▼おすすめソフト一例

「はじめてのNISA講座」

「チャチャッとGPT 教えて！Office先生」

「勝てる！はじめてのFX」 etc.

※詳細は特集ページ(https://pcshop.vector.co.jp/service/mobile/line.html)にてご確認ください。

▼LINE友だち追加はこちらから

https://lin.ee/wdCB7ig(https://lin.ee/wdCB7ig)

◆ベクターPCショップについて

ベクター PCショップは、ダウンロードソフトに特化したオンライン販売サイトです。

「すぐ欲しい！」「あれが欲しい！」といったニーズに応える豊富なラインナップを取り揃えており、目的に合ったソフトをインターネット経由ですぐに購入・ダウンロードできます。

公式サイト：https://pcshop.vector.co.jp/service/

【お問い合わせ】

キャンペーンの詳細やご不明な点がございましたら、ベクターPCショップサポートまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(https://s.shop.vector.co.jp/service/servlet/Service.Inquire.Top)からお願いします。

【運営会社】

株式会社ベクターホールディングス

URL ：https://corp.vector.co.jp/