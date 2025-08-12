夏のお得祭り！LINE友だち限定クーポンでおすすめDLソフトが10％OFF！ベクターPCショップ「サマ得キャンペーン」スタート
株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：轟木 一博、URL：https://corp.vector.co.jp/ ）が運営するダウンロードソフト販売サイト「ベクターPCショップ」は、「サマ得キャンペーン」を2025年8月12日（火）より開始いたしました。
7月に公開した「店長のおすすめソフト特集」が好評をいただいたことを受け、早くも第二弾が実現！
今回も、店長が “本気でおすすめしたい“ ダウンロードソフトを12本厳選してご紹介しております。
さらに今だけ、ベクターPCショップ公式LINEを友だち追加いただいた方全員に、対象ソフトにご利用可能な10％OFFクーポンをプレゼント中です！
特価商品もさらにお得になる、この機会をぜひご活用ください。
■キャンペーン概要
名称：店長のおすすめソフト特集 第二弾 サマ得キャンペーン
期間：2025年8月12日（火）～ 2025年8月20日（水）
対象：ベクターPCショップ公式LINEを友だち追加されている方全員
特典：対象商品12本が販売価格から10％OFFになるクーポンをプレゼント
▼おすすめソフト一例
「はじめてのNISA講座」
「チャチャッとGPT 教えて！Office先生」
「勝てる！はじめてのFX」 etc.
※詳細は特集ページ(https://pcshop.vector.co.jp/service/mobile/line.html)にてご確認ください。
▼LINE友だち追加はこちらから
https://lin.ee/wdCB7ig(https://lin.ee/wdCB7ig)
◆ベクターPCショップについて
ベクター PCショップは、ダウンロードソフトに特化したオンライン販売サイトです。
「すぐ欲しい！」「あれが欲しい！」といったニーズに応える豊富なラインナップを取り揃えており、目的に合ったソフトをインターネット経由ですぐに購入・ダウンロードできます。
公式サイト：https://pcshop.vector.co.jp/service/
【お問い合わせ】
キャンペーンの詳細やご不明な点がございましたら、ベクターPCショップサポートまでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら(https://s.shop.vector.co.jp/service/servlet/Service.Inquire.Top)からお願いします。
【運営会社】
株式会社ベクターホールディングス
URL ：https://corp.vector.co.jp/