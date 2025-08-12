ロボット用ライダー市場をリード！Hesai、ミニサイズの新世代LiDARを携えWRCに登場し、ロボットの知覚能力を次世代へ

上海、2025年8月12日 /PRNewswire/ -- 世界ロボット大会（WRC 2025）が2025年8月8日から12日まで開催されました。LiDAR業界の世界リーダーであるHesai Technology（へサイ テクノロジー）は、最新のLiDAR技術を持って出展しました。会場では、ロボット分野向け中核製品――ミニサイズ超半球型の3D LiDAR「JTシリーズ」と、新世代車載グレードの全固体型LiDAR「FTX」を披露しました。

また、パートナー企業であるVbotおよびRoboteraと連携し、LiDARのロボットへの応用事例を展示し、ロボット業界の専門家や関係者から高い注目を集めました。

新世代ミニサイズの3D LiDAR：ロボットの知覚基準を再定義

ミニサイズの超半球形3D LiDAR「JTシリーズ」は、Hesaiがロボット分野向けに開発したプラットフォーム製品です。第4世代の自社開発チップアーキテクチャを採用し、世界最広となる360°×189°の超半球視野角を実現します。コンパクトなサイズ設計により隠し設定が簡単にでき、ロボットのゼロブラインドの3次元知覚が可能。物体が密着している場合でも効果的に検出できます。さらに、最大256チャンネルの対応により、ミニサイズ3D LiDARの技術的上限を突破し、ロボット向けLiDARの性能面で革新的なベンチマークを確立します。



Hesai JTシリーズの3D LiDAR



世界最広の視野角とコンパクトなサイズの技術革新により、HesaiのJTシリーズ3D LiDARは高いコストパフォマンスを実現します。また、高精度の3D LiDARはサービスロボット、移動ロボット、配送ロボット、清掃ロボット、芝刈りロボットなど、多様なロボットアプリケーションで幅広く活用されています。

JTシリーズの3D LiDARは、Hesaiの車載規格対応プラットフォームを基盤として開発されました。そのプラットフォームはすでに100万台の出荷実績を達成し、大規模な市場の厳しい検証を経て、安定性と信頼性が十分に証明されています。現在、HesaiのJTシリーズは、発売から5ヶ月未満の期間で、累計出荷台数が10万台を突破し、国内外のユーザーから高い評価を獲得しています。

その他に、Hesaiは世界最広い視野角を持っている全ソリッドステートライダーの「FTX」を披露し、ロボット市場における継続的な革新と卓越した製品力を示します。

FTXは30m先の低反射物体（反射率10%）まで正確に検知可能。解像度は前世代の2.5倍になり、毎秒49.2万点の点群データを取得し、電動自転車や歩行者などをタイムリーに認識することができます。性能向上のとともに、サイズも大幅に小型化されます。従来品より重量を66％削減し、埋め込み設置により、外部への露出部分はわずか47×29mmになり、40%減らします。そうすると、デザイン性が大幅に向上します。

超広い視野角とコンパクトなサイズにより、FTXは様々なスマートロボットに柔軟に適用可能で、多様な設置場所に簡単に組み込むことができます。多種のロボットと完璧に統合されるだけでなく、超広視野のリアルタイム3D認識も可能になり、より多くのスマートシーンに対応できます。

ロボットの「目」：LiDARが具身知能に強い力を与える

会場では、HesaiのJTシリーズLiDARを搭載したVbotの初となるスマート伴走ロボットと、Roboteraのヒューマノイドサービスロボットの「Q5」が来場者の注目スポットとなりました。ロボットの移動に最適なセンサーとして、LiDARはロボットの最も重要な「目」であり、正確な位置特定、安定したナビゲーション、フレキシブルな障害物回避を実現し、物理世界とのインタラクション効率を著しくに向上させます。また、LiDARはロボットの「感知－判断－実行」という閉ループにおいて重要な役割を果たし、収集された高品質な環境データはアルゴリズムのモデル改良・アップデートを効果的に促進し、ロボットの知能化を加速させます。

中国初としたコンシューマー向けの具身知能企業であるVbotは、業界において初のスマート伴走ロボットを披露しました。リモコン等の操作機器は一切必要なく、自律的な経路計画と環境理解能力をベースに、周囲環境をリアルタイムに感知でき、歩行者の軌道予測や柔軟な回避行動も可能。展示会場の混雑した人混みの中でも、スムーズに移動できます。

会場では、パートナー企業「Robotera」のヒューマノイドサービスロボット「星動Q5」も展示されました。しなやかな「くびれ」デザインにより、人間の動作を精密に再現します。3D LiDARとカメラを組み合わせたナビゲーションで、狭い空間でもスムーズに移動し、展示場や小売店舗、家庭など多様な環境に対応できます。

HesaiはOEM量産プロジェクト市場で培った自社開発チップ、精密製造技術、そして百万台規模の量産経験をロボット市場に活用します。成熟した製品プラットフォームと、迅速な更新を可能にする車載規格の製造プロセス、そして百万台規模の自社生産能力を強みに、Hesaiはいち早く製品の市場投入を実現し、ロボット用LiDAR市場をリードしています。高工産業研究院（GGII）によると、2025年の上半期において、Hesaiは、中国ロボット分野における3D LiDARの出荷量ランキング首位を獲得し、製品の信頼性と技術成熟度が広く認められていることを示しています。

ロボットは、スマートフォンや自動車に続く「次世代のスーパー端末」として急速に進化しています。LiDARはロボットと物理世界をつなぐ「橋渡し」であり、業界の発展を促進するコア技術となります。世界の3D LiDARのリーダーとするHesaiは、今後も車載規格レベルの品質基準で、ロボットの感知能力を強化し、機械が人間の世界を真に理解し融合できるよう努め、人々の生活をより効率的かつ快適なものにしていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

