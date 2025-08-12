京都の伝統産業と異業種連携による生産性向上セミナーに登壇しました

株式会社AWLL

企業の“成長インフラ”を整備する突破力と実行力を持つITカンパニー、株式会社AWLL（本社：東京都千代田区、代表取締役：林 恭輝、以下当社）は、この度、京都府が推進する「生産性向上・人手不足対策事業」の一環として開催された「伝統産業と異業種知見で異業種のカイゼン共創塾 ～つくるともに学び、ともに変える！～」セミナーに登壇いたしましたことをご報告いたします。

本セミナーで、特に中小企業が直面する深刻な人手不足と生産性向上の課題に対し、当社がIoT活用支援や工程改善支援の専門家として、実践的なDX推進のアプローチについて講演いたしました。

本セミナーでの登壇を通じて、京都の中小企業の皆様の生産性向上と人手不足対策に貢献いたしました。今後も、地域経済の活性化に尽力してまいります。

■セミナー開催の背景

京都の地場産業、ものづくり、建設、伝統産業といった各分野では、深刻な人材不足と採用活動の困難さが共通の課題となっています。また、デジタル化・自動化の急速な進展により、中小企業は少人数精鋭体制での生産性向上が喫緊の課題です。本セミナーは、これらの課題解決を目指し、異業種間のノウハウ共有を通じて「気づき」と「実践」を促進する目的で開催されました。

■セミナー概要

セミナー名： 伝統産業と異業種知見で異業種のカイゼン共創塾 ～つくるともに学び、ともに変える！～

主催： カイゼン共創塾

内容： 異業種間における生産管理手法、品質保証手法、カイゼン活動事例、IoT活用事例等を共有・学習し、参加企業各社が自社の業務改善、人材不足対策、生産性向上を実現することを目指しました。

■株式会社AWLL会社概要

株式会社AWLLは、DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じてお客様の事業拡大に貢献しています。お客様の事業と業務を深く理解し、最適なシステムを提案、導入、開発することで、特に不動産業界のデジタル変革を推進しています。ITコンサルティングやITシステムに関する豊富な経験を持つ専門家が、システムコンサルティングサービスを提供しています。

【会社概要】

法人名：株式会社AWLL

代表者：林 恭輝

所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-15 L.Biz御茶ノ水4F

設立：2023年1月4日

事業内容：IT戦略コンサルティング、システム導入コンサルティング・支援、ITシステム構築支援

URL：https://www.awll.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AWLL MAIL: info@awll.jp