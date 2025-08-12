“すべての資産管理を、このアプリ一つで” 配当・資産管理アプリ「配当キング」、全自動資産管理の実現に向けた第一歩として証券口座連携を開始

株式会社Crabgrass

株式会社Crabgrass（本社：東京都新宿区、代表取締役：谷口 草平、以下「Crabgrass」）は、マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下「マネーツリー」）が提供している「Moneytree LINK」と連携し、証券口座との自動同期機能の提供を開始したことをお知らせします。

これにより、従来の手動での資産登録に加え、SBI証券および楽天証券の口座情報を自動で同期し、保有銘柄や資産額をアプリに反映させることが可能になりました。

配当・資産管理アプリ「配当キング」

配当金管理資産管理配当月管理配当金・資産目標機能ツリーマップ表示機能- 公式サイト： https://haito-island.com/haito-king/- iOS版： https://x.gd/JGq6K- Android版： https://x.gd/CwcGck

■最終ゴール：すべての資産管理を自動化し、投資家を“手間”から解放する

「配当キング」が目指すのは、複数の証券会社や銀行口座に散らばった資産情報を、アプリが全自動で集約・管理する世界の実現です。手入力や更新作業といった“手間”を完全になくし、誰もがポートフォリオの分析や次の投資戦略の検討といった、本来集中すべき活動に時間を使えるようにすること。それが私たちの最終的なゴールです。

■ゴールに向けた第一歩：まずは主要証券2社との連携から

今回のアップデートは、その壮大なゴールに向けた、極めて重要な「第一歩」です。 これまでユーザー様から最も多くのご要望をいただいていた証券口座連携を、マネーツリー社の「Moneytree ID」を介して実現。まずは国内の個人投資家に広く利用されているSBI証券、楽天証券の2社から連携を開始します。

- 機能： Moneytree IDを利用した証券口座との自動同期機能- 連携可能証券口座： SBI証券、楽天証券- 対象プラン： ゴールド会員（1口座まで連携可能）

■今後のロードマップ：究極の“ハイブリッド資産管理”から“全自動資産管理”へ

現在は、自動連携口座と手動登録のポートフォリオを併用する「ハイブリッド資産管理」が可能です。これにより、連携非対応の口座や、特定の戦略で管理したい銘柄も柔軟に管理できます。

今後は、このハイブリッド管理の利便性を高めつつ、最終ゴールである“全自動資産管理”の実現に向けて、以下のアップデートを計画しています。

- 連携金融機関の拡大： 証券口座、銀行口座ともに、連携可能な金融サービスを順次拡大します。- 複数口座連携の実現： 複数の口座を同時に連携できる上位プランをリリースし、資産の一元管理をさらに強化します。- 自動管理領域の深化： 配当履歴や取引履歴の自動取得・管理機能を追加し、手作業を徹底的に排除していきます。

■「配当キング」の強みとコンセプト

「投資をもっと身近に。投資をもっと楽しく。」 このコンセプトのもと、「配当キング」は投資初心者から経験豊富な投資家まで、誰もが直感的に使えるシンプルなUIを追求。日々の機能改善や、独自の投資ニュース配信といった強みを活かし、これからも投資家の皆様に寄り添い、進化を続けてまいります。

＜これまでの主な歩み＞

- 2023年12月22日：iOS版リリース- 2024年1月26日：米国株取り扱い開始- 2024年3月25日：Android版リリース- 2024年4月18日：投資信託取り扱い開始- 2025年3月6日：ニュース機能追加- 2025年5月16日：会員登録機能追加

■マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。フィデリティー・インターナショナル、米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、海外大手運用会社から出資を受けています。

会社名：マネーツリー株式会社

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布3-13-3 カスタリア広尾2階

設立日：2012年4月23日

代表者：代表取締役 ポール チャップマン

事業内容：金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人向け資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および企業向けにデータ連携サービスを提供

URL：https://getmoneytree.com/jp/home

【アプリ概要】

アプリ名：配当・資産管理アプリ「配当キング」

価格：基本利用無料（有料プランあり）

対応OS：iOS / Android

iOS版：https://x.gd/JGq6K

Android版：https://x.gd/CwcGck

サービスサイト：https://haito-island.com/haito-king/

公式X (旧Twitter)：https://x.com/HaitouKing0205

【会社概要】

会社名：株式会社Crabgrass

運用サービス：配当・資産管理アプリ「配当キング(https://haito-island.com/haito-king/)」、米国株金融メディア「investlingo(https://www.investlingo.jp/)」

代表取締役：谷口 草平

資本金：1,500万円（2025年7月末時点）

設立日：2024年12月10日

URL：https://crabgrass.co.jp/