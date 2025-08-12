美容サロンのSNS運用を支援する『ネタ切れ・手詰まりを防ぐSNS投稿企画の鉄板カレンダー』を無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、このたび美容サロンの運営に携わる皆様に向けて、『 ネタ切れ・手詰まりを防ぐ！ SNS投稿企画の鉄板カレンダー』を無料公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202508beautySNS

美容サロンの販促・マーケティングをご担当の皆様へ

本資料は、SNSを活用した集客やマーケティングにお悩みの美容サロンの皆様に向けて、1年間分の投稿ネタカレンダーをご用意いたしました。

季節感・キャンペーン・お客様との関係構築といった要素をバランスよく取り入れ、週1～2回の無理のない投稿運用が継続できるよう設計しております。

日々の投稿に迷ったときのヒントとして、ぜひご活用ください。

資料のポイント

資料の一部をご紹介

- 投稿ネタ切れの不安を解消1年間分の投稿ネタを網羅し、「何を投稿すればいいのか分からない」といった悩みを解消。サロンの世界観やサービスに合った発信を、安心して続けられます。- 無理なく続ける運用設計週1～2回の投稿ペースに合わせ、季節感・キャンペーン・お客様との関係づくりをバランスよく紹介。忙しいサロンワークの合間でも無理なく継続できる設計です。- お店の魅力を自然に伝達単なる投稿回数の増加ではなく、“お店らしさ”を感じさせるコンテンツを紹介。ファンづくりや来店の促進にもつながります。

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・集客ポータルサイト・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/beauty

ご導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/