【TikTok】自動返信・抽選キャンペーンツール「TTステップ」が導入数300アカウントを突破

グリン株式会社

グリン株式会社（代表取締役：稲葉信）が2025年7月15日よりサービス提供を開始した、TikTokのマーケティングツール『TTステップ』がリリース2週間で導入数300アカウントを突破いたしました。

・ツール概要

TTステップとは、TikTok公式APIを活用したTikTokの拡張サービスです。

主な機能として、

・ TikTokのコメントやDM上で自動返信が可能となり、双方向コミュニケーションが可能

・ 今まで実施できなかった抽選キャンペーン（インスタントウィン）の実施が可能

・ ユーザーの流入経路の分析が可能

など様々な機能を搭載しており、ビジネスでTikTokを活用する個人・法人様ともにご活用いただけます。

※TikTokビジネスアカウントのみ利用可能となります。

・事例紹介

動画内で紹介している ”キーワード” をダイレクトメッセージで送ると、無料で特典が受け取れることを訴求。

DMを送ったユーザー全員に即時に自動DMが返信され、特典を受け取るLINE案内を送付。

その結果、動画を投稿してからわずか3日間で106件のリスト獲得（LINE登録）に成功しました。

また、ユーザーとのコミュニケーションが増加したことによりエンゲージメントが高まり、動画の再生数は100万回を突破。

1投稿で継続的にリストを獲得できる仕組みの構築に成功しました。

・無料提供キャンペーン実施中！

サービスのリリースを記念して、25年8月31日まで完全無料でご利用いただけるキャンペーンを実施しています。この機会に是非お試しくださいませ。

※キャンペーン期間中は一切費用が発生いたしません。

無料で利用開始する :https://ttstep.jp/

・グリン株式会社について

Instagramを運営するメタ社が公式に認可したAPIを活用した、Instagramチャットボットシステム「iステップ」を提供している、株式会社ネルプ代表取締役 稲葉信が創業。

『XTEP』『スレップ』の事業展開をしています。

＜会社概要＞

名称 ： グリン株式会社

代表 ： 稲葉信

本社 ： 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

設立日：2024年5月24日