「スポーツ×文化」の祭典を通じて心でつながる社会の実現を目指す一般社団法人スポーツ・オブ・ハートが、地域を超えてトークンでつながるコミュニティをFiNANCiEにて始動！

株式会社フィナンシェ（代表取締役：國光 宏尚、以下フィナンシェ）は、一般社団法人スポーツ・オブ・ハート（代表理事：廣道 純）と株式会社スマートリレーション（代表取締役：佐野 気理）が協業する「Sports of Heart (SOH)」がFiNANCiEにてコミュニティを始動しましたことをお知らせいたします。

コミュニティはこちら :https://financie.jp/users/sports_of_heart

※ご利用にはスマホアプリ「FiNANCiE」への会員登録が必要となります

スポーツ・オブ・ハートとは？

パラリンピック日本代表・廣道純が代表を務める一般社団法人で、「すべての人が心豊かに暮らせる社会」の実現を掲げています。スポーツ選手、音楽家、文化人、企業・行政とのネットワークを活かし、障がいのある人もない人も、共に楽しみ、支え合う社会を目指すプロジェクトを継続的に企画・運営しています。

＊一般社団法人スポーツ・オブ・ハートのHPはこちら(https://s-heart.org/)

FiNANCiEでの取り組み

新プロジェクト始動！

多様性を認め合い、心でつながる社会の実現を目指して、スポーツ・オブ・ハートでは東京や大分で音楽とスポーツを融合させた、障がいのある人もない人も共に楽しめる「スポーツ×文化」の共生イベントを実施してきました。

FiNANCiEを活用することで、その想いをさらに広げ、地域を超えてトークンでつながる、新たなプロジェクトを展開します。

・トークンホルダー限定配信

・リアルイベント連動企画

・イベントづくりやグッズ制作、応援企画

・ファン投票 等

ファンと共に歩む“共創の場”を生み出し、「誰もが主役になれる社会」を形にしていきます。

※活動計画は現時点での計画となります。最新の情報についてはコミュニティでご確認ください。

トークン保有のメリット

また、トークン保有者には保有数量に応じて、以下の特典検討案のような、さまざまな保有メリットを提供していきます。

・スポンサー企業の限定優待・割引クーポン配布（飲食・美容・フィットネス等）

・スポンサー企業との限定コラボノベルティや商品サンプルの抽選参加権

・アスリート・アーティストのオンライン配信

※トークン保有のメリットは現時点での検討案となり、今後のコミュニティ運営状況によって変更となる可能性があります。

コミュニティ公開記念キャンペーン

「Sports of Heart (SOH)」コミュニティでは、FiNANCiEプラットフォーム内外にて応援の証であるデジタルアイテム「トークン」が獲得できるキャンペーンなどを順次開始していきます。現在開催中のキャンペーンなど、詳しくはコミュニティにてご確認ください。

※コミュニティトークン（CT）はFiNANCiEにおいて活動するプロジェクトが発行するデジタルアイテムを指します。有価証券や暗号資産には該当しません。

フィナンシェは、Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、350以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

