2025年IDA年次会議（2025 IDA Annual Conference）、アブダビを照らす

7,000人以上の金融・保険業界のエリートが世界中から集結

アブダビ（UAE）、2025年8月12日 /PRNewswire/ -- 2025年国際ドラゴン賞年次会議（2025 International Dragon Award (IDA) Annual Conference）は、2025年8月9日から12日まで、アラブ首長国連邦の活気ある首都であり、世界的に有名な「石油の都」であるアブダビで、盛大に開催されます。この画期的なイベントでは、世界中から集まる金融保険業界のエリート、保険会社の幹部、業界の専門家および研究者を含む7,000人を超える参加者が集まり、保険業界における新たな動向、課題、および機会について探求します。



2025 IDA Award Ceremony



1998年、IMM Internationalは国際ドラゴン賞（International Dragon Award、IDA）を正式に設立し、グローバルな保険業界における公正で客観的な基準を設定し、「模範、完璧、高潔（Paragon, Perfection, Nobility）」という価値を掲げました。20年以上にわたる業界への関与を経て、IDAは業界全体で広く称賛と尊敬を集め、金融保険実務者から国際的に称賛される栄誉として確立されました。現在、多くの金融保険機関がIDAを企業表彰制度に組み込んでいます。2025年までに、17の国と地域を超える250以上の保険機関から18万1,000人を超える金融保険のエリートがIDAの栄誉を獲得し、そのうち585人がIDAライフ会員、16人が名誉あるIDA殿堂入りを果たしています。今年度は、17の優秀な販売チームが「IDA 100エリート・チーム（IDA Hundred-Elite Team）」の栄誉ある称号を受賞しています。

IDA年次会議（IDA Annual Conference）は、世界の保険業界にとってきわめて重要な最高峰のイベントとして、会員の成果を称えるとともに、世界中の金融保険実務者に対し、最先端の業界動向、マーケティングの専門知識、リーダーシップの哲学を提供し、その能力向上を支援しています。2000年以降、IMM Internationalは世界主要都市で24回のカンファレンスを開催してきました。その開催地には、チェンマイ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、ドバイ、メルボルン、バンコク、および中国各地の都市が含まれます。2025年にアブダビで初開催されることは、会議のグローバルな展開における重要なマイルストーンとなります。

「献身（Devotion）」をテーマに掲げた今年のカンファレンスでは、保険会社の上級幹部、優秀な販売代理店リーダー、トップクラスの販売代理店、および世界各分野の専門家・研究者など、120名を超える参加者が一堂に会します。60を超える高価値で深い内容のセッション（12のメイン・セッション、43のブレイクアウト・セッション、保険会社の金融専門家と経営幹部が集まる10の「国際金融展望フォーラム（International Finance Outlook Forum）」セッションを含む）を特徴とし、このイベントは、保険業界の持続的な繁栄と発展を促進する、ダイナミックでオープンな多分野連携の交流プラットフォームを提供します。



Opening Ceremony of the 2025 IDA Annual Conference



IDAグランド・セレブレーション（IDA Grand Celebration）：数千人がIDA賞を受賞するために集結

2025年の不安定な経済情勢下で新たな課題に直面するグローバルな保険業界において、卓越した保険専門家からなる強靭なグループが逆風にも屈せず立ち向かい、卓越した業績と揺るぎない決意により、名誉あるIDA賞を受賞しました。

業界を牽引するリーダーへの最高の敬意を表すため、この会議では、2つの特徴的なイベントを丹念に企画しました。それが「名誉の敬礼（Honor Salute）」と「ドラゴンナイト（Dragon Night）」です。これらの式典では、4,000人以上のIDA会員が「模範、完璧、高潔（Paragon, Perfection, Nobility）」と刻まれたウォーク・オブ・フェイムを歩き、受賞ステージに誇らしげに上がり、献身的な達成者たちが共有する栄光の瞬間を祝います。

IDAの栄誉の理念に導かれ、歴代のIDA受賞者は、毎年36世帯への奉仕という崇高な使命を真摯に果たしてきました。卓越した専門知識と無私の献身により、彼らは堅固な保険保障を顧客に提供しただけでなく、保険業界における最高水準の卓越性を体現してきました。「名誉の敬礼（Honor Salute）」と「ドラゴンナイト（Dragon Night）」の表彰式は、個人としての功績を称え、その専門性とサービスの持続的な価値に光を当てます。

数多くの栄誉の中でも、特に際立つ2つの賞があります。

世界の保険業界における最高栄誉である世界中国生命保険生涯功績賞（Worldwide Chinese Life Insurance Lifetime Achievement Award）は、業界に40年以上献身し、顕著な貢献を果たし、広範な尊敬を集めた個人に授与されます。2025年、この名誉ある賞はTan Kar Hor氏に授与されます。同氏は、PAMB、CITIC-Prudential Life、AIA Groupをはじめ、国内外の主要な保険会社でゼネラル・マネージャー、最高経営責任者委員会会員、会長などの上級執行役を歴任してきました。同氏の業績は、保険業界の専門家が挑戦を歓迎し、勇気を持って前進するきっかけとなっています。

IDA殿堂入りは、IDAの栄誉を24年間連続または累計30年間受賞した個人を表彰するものです。これらの模範的な受賞者は、保険業界における揺るぎない献身と先駆的な精神を称える記念の印章を授与されます。



業界の遺産に貢献し、共有の栄光を築く：

IDA会員企業の世界ランキング（Global Rankings for IDA Member Companies）に関する公式発表

2024年、IDAは香港と中国を拠点とするIDA会員企業世界ランキング（Global Rankings for IDA Member Companies）に関する初回公式発表を公表し、グローバルな金融保険業界における主要な開発動向と卓越性の指標を明らかにしました。これらのインサイトは、金融保険機関と販売チームにとって貴重な指針を提供します。保険機関にとって、IDA会員の数は生産性と品質の重要な指標となります。金融保険機関内にIDA会員の数が多いことは、業界のトレンドに対応し、全体的なパフォーマンスと生産性、採用と研修、人材の定着において持続的な成長を維持する能力を反映しています。

業界のさらなる発展を支援するため、IDA Executive Committeeは、次回のアブダビ会議においてIDA会員企業の2025年世界ランキング（2025 Global Rankings for IDA Member Companies）に関する公式発表を公表する予定です。一方、IDA Data Analytics Expert Committeeが正式に設立され、業界の動向分析とトレンド分析における専門知識、および高い専門性と信頼性を有する保険業界の専門家が任命されています。これらの専門家は、IDA Executive Committeeと協力し、金融保険セクターの継続的な発展と卓越性に意味のある貢献を行う予定です。

今年の公式発表では、最高峰の成果を称え、世界中の金融保険従事者がトップパフォーマーをベンチマークし、継続的な進化と改善を追求し、最終的に独自のIDA記録を築くことを促す「IDAワールド・レコード（IDA World Record）」賞の授与も含まれています。

IDA会員企業世界ランキング（Global Rankings for IDA Member Companies）に関する公式発表は、IMM InternationalとIDAが、グローバル金融保険業界の実務者の専門能力、イメージ、社会的地位を向上させるという使命と決意を体現しています。持続可能な成長と卓越性を追求するための明確な基準を定義し、金融機関に対し、機関の仕組みや製品開発における貴重な参考資料、指針、支援を提供します。これにより、世界の保険業界の高品質な発展に向けた変革を促進します。

今後、IDAは、世界の金融保険セクターの繁栄、発展、および向上を促進するとの確固たるコミットメントを継続し、卓越した機関と優秀な専門家と連携し、比類ない卓越性を追求する取り組みを支援していきます。

