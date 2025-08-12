NVIDIA が新しい Omniverse ライブラリ、Cosmos フィジカル AI モデル、AI コンピューティング インフラにより、ロボティクスの世界へのポータルを開く

NVIDIA- 新しい NVIDIA Omniverse NuRec 3D Gaussian Splatting ライブラリが大規模な世界再構築を可能に- 新しい NVIDIA Cosmos モデルが世界生成と空間リーズニングを可能に- 新しい NVIDIA RTX PRO Blackwell サーバーと NVIDIA DGX Cloud により、開発者は最も要求の厳しいシミュレーションをどこでも実行可能に- フィジカル AI のリーダーである Amazon Devices & Services、Boston Dynamics、Figure AI、Hexagon がシミュレーションと合成データ生成を活用

バンクーバー、ブリティッシュ コロンビア州 - SIGGRAPH - 2025 年 8 月 11 日 - NVIDIA は本日、ロボティクス ソリューションの開発と展開を高速化する新しい NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリと NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM) 世界基盤モデル (WFM(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/world-models/)) を発表しました。

新しい NVIDIA RTX PRO(TM) サーバー(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/)と NVIDIA DGX(TM) Cloud(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/dgx-cloud/) により、これらのライブラリとモデルを使用することで、開発者はどこにいても物理的に正確なデジタル ツイン(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/digital-twin/)を開発し、シミュレーションで現実世界をキャプチャおよび再構築し、フィジカル AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-physical-ai/) モデルをトレーニングするための合成データを生成し(https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-synthetic-data/)、物理世界を理解する AI エージェントを構築できます。

NVIDIA の Omniverse およびシミュレーション テクノロジ担当バイス プレジデントである レブ レバレディアン (Rev Lebaredian) は述べています。「コンピューター グラフィックスと AI が融合し、ロボティクスを根本的に変革しています。スケーラブルで物理的に正確なシミュレーションと AI リーズ二ングを組み合わせることで、開発者は数兆ドル規模の産業を変革する明日のロボットや自動運転車を構築できるようになります」

新しい NVIDIA Omniverse ライブラリが世界構成のアプリケーションを前進させる

新しい NVIDIA Omniverse ソフトウェア開発キット (SDK) とライブラリ(https://developer.nvidia.com/omniverse)が、産業用 AI(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/industrial-ai/) および ロボティクス シミュレーション(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/robotics-simulation/) アプリケーションの構築と展開に利用できる(https://developer.nvidia.com/blog/developers-build-fast-and-reliable-robot-simulations-with-nvidia-omniverse-libraries/)ようになりました。

- 新しい Omniverse SDK は、Omniverse RTX レンダラーに画期的なレンダリング品質とパフォーマンスの向上をもたらし、大規模なデジタル ツインとロボティクス シミュレーションのリアルタイム パス トレーシングを可能にします。また、MuJoCo (MJCF) と Universal Scene Description (OpenUSD) (https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/usd/)間のデータ相互運用性を備え、25 万人以上の MJCF ロボット学習(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/robot-learning/)開発者がプラットフォームを問わずシームレスにロボットをシミュレーションすることを可能にします。- 新しい Omniverse NuRec ライブラリと AI モデル(https://developer.nvidia.com/blog/how-to-instantly-render-real-world-scenes-in-interactive-simulation/)は、Omniverse RTX レイトレース 3D Gaussian Splatting(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/3d-reconstruction/) を導入します。これは開発者がセンサー データを活用して現実世界を 3D でキャプチャ、再構築、シミュレーションできるレンダリング技術です。- NVIDIA Isaac Sim(TM) 5.0(https://github.com/isaac-sim) と NVIDIA Isaac Lab 2.2(https://github.com/isaac-sim/IsaacLab) オープンソースのロボット シミュレーションと学習フレームワークが、GitHub で利用できるようになりました(https://developer.nvidia.com/blog/isaac-sim-and-isaac-lab-are-now-available-for-early-developer-preview/)。Isaac Sim(https://developer.nvidia.com/isaac/sim) には現在、ロボット開発者がシミュレーションと現実のギャップを埋めるのに役立つ NuRec ニューラル レンダリングと新しい OpenUSD ベースのロボットおよびセンサー スキーマが含まれています。

Omniverse NuRec レンダリングは(https://carla.org/2025/06/11/release-0.9.16-pre/)、15 万人以上の開発者が使用するオープンソースのシミュレーターである CARLAに統合されています(https://carla.org/2025/06/11/release-0.9.16-pre/)。自動運転車(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/) (AV) ツールチェーンのリーダーである Foretellix(https://www.foretellix.com/scalable-neural-reconstruction-av/) は、NuRec と NVIDIA Omniverse Sensor RTX(TM)(https://voxel51.com/blog/enabling-av-datasets-nvidia-nurec-and-fiftyone?utm_source=Referral&utm_medium=Nvidia&utm_campaign=Nvidia_Nurec_announcement_SIGGRAPH_conference) を統合しています。Voxel51(https://voxel51.com/blog/enabling-av-datasets-nvidia-nurec-and-fiftyone?utm_source=Referral&utm_medium=Nvidia&utm_campaign=Nvidia_Nurec_announcement_SIGGRAPH_conference) の視覚およびマルチモーダル AI 向けデータ エンジンである FiftyOne は、再構築のためのデータ準備を容易にするために NuRec をサポートしています。FiftyOne は、Ford や Porsche などが使用しています。

Boston Dynamics、Figure AI、Hexagon(https://s2025.conference-schedule.org/presentation/?id=ind_114&sess=sess481)、RAI Institute、Lightwheel(https://www.nvidia.com/en-us/customer-stories/lightwheel/)、Skild AI は、Omniverse ライブラリ、Isaac Sim、Isaac Lab(https://developer.nvidia.com/isaac/lab) を採用し、AI ロボティクス開発を加速しています。一方、Amazon Devices & Services(https://blogs.nvidia.com/blog/amazon-zero-touch-manufacturing) は、これらを活用して新たな製造ソリューションを強化しています。

Cosmos がロボティクスのための世界生成を推進

200 万回以上ダウンロードされた Cosmos WFM により、開発者はテキスト、画像、ビデオのプロンプトを使用してロボットをトレーニングする多様なデータを大規模に生成できます。

SIGGRAPH で発表された新しいモデル(https://github.com/nvidia-cosmos)は、合成データ生成の速度、精度、言語サポート、制御において大きな進歩をもたらします。

- Cosmos Transfer-2(https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-transfer2) は、プロンプト生成を簡素化し、グラウンド トゥルースの 3D シミュレーション シーンや、深度、セグメンテーション、エッジ、高解像度マップなどの空間制御入力からのフォトリアルな合成データの生成を高速化します。- Cosmos Transfer の蒸留バージョンは、70 段階の蒸留プロセスを 1 段階に短縮するため、開発者は NVIDIA RTX PRO サーバー(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/rtx-pro-server/)上でモデルを前例のない速度で実行できます。

Lightwheel、Moon Surgical、Skild AI は、Cosmos Transfer を活用して、さまざまな条件を大規模にシミュレーションすることで、フィジカル AI トレーニングを加速しています。

Cosmos Reason が世界に対する理解を打ち破る

OpenAI の CLIP モデルの導入以来、視覚言語モデル(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/vision-language-models/) (VLM) は物体認識やパターン認識などのコンピュータービジョン タスクを変革してきました。しかし、多段階のタスクを解決したり、曖昧さや目新しい体験を処理したりすることはまだできません。

NVIDIA Cosmos Reason(https://build.nvidia.com/nvidia/cosmos-reason1-7b) は、フィジカル AI とロボティクス向けのオープンで完全にカスタマイズ可能な新しいリーズ二ング VLM であり、ロボットとビジョン AI エージェントが人間のように推論し、依存の知識、物理学の理解、常識を活用し、現実世界を理解し行動できるようにします。

Cosmos Reason は、以下を含むロボティクスと、フィジカル AI アプリケーションに使用できます。

- データ キュレーションとアノテーション(https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-curate)：開発者は大規模で多様なトレーニング データセットの高品質なキュレーションとアノテーションを自動化できます。- ロボットによる計画とリーズ二ング：ロボットの視覚言語アクション (VLA) モデル(https://developer.nvidia.com/isaac/gr00t)における意図的かつ体系的な意思決定を行うための頭脳として機能します。Cosmos Reason は、ロボットが環境を解釈し、複雑なコマンドが与えられた場合に、それらをタスクに分解し、慣れない環境でも常識を活用して実行できるようにします。- ビデオ検索と要約のための NVIDIA Blueprint(https://build.nvidia.com/nvidia/video-search-and-summarization) を基に構築されたビデオ解析 AI エージェント(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/video-analytics-ai-agents/)は、大量のビデオ データから価値のある洞察を抽出し、根本原因分析を実行できます。

NVIDIA のロボティクス チームと NVIDIA DRIVE(https://developer.nvidia.com/drive)(TM) チームは、データ キュレーションとフィルタリング、アノテーション、VLA のポスト トレーニングに Cosmos Reason を活用しています。Uber は、AV トレーニング データのアノテーションとキャプションに Cosmos Reason を活用しています。

Magna(https://www.magna.com/stories/blog/2025/magna-accelerates-operational-ai-using-a-broad-ecosystem--including-nvidia-ominverse-and-cosmos) は、City Delivery Platform の一部として Cosmos Reason を活用した開発を進めています。このプラットフォームは、完全自律型で低コストの即時配送ソリューションであり、車両が新しい都市環境に迅速に適応できるよう支援することを目的としています。Cosmos Reason は、車両の長期的な経路計画に世界に対する理解の機能を追加しています。VAST Data(https://www.vastdata.com/blog/unified-ai-for-smarter-city-operations)、Milestone Systems、Linker Vision(https://www.linkervision.com/post/enable-smart-cities-with-physical-ai%E2%80%94driven-by-nvidia-cosmos-reason) は、交通監視の自動化、安全性向上、都市や産業環境での目視検査の強化に Cosmos Reason を採用しています。

NVIDIA の新しい AI インフラがあらゆるところでロボティクス ワークロードを強化

開発者がこれらの先進技術とソフトウェア ライブラリを最大限に活用できるように、NVIDIA は最も要求の厳しいワークロード向けに設計された AI インフラを発表しました。

- NVIDIA RTX PRO Blackwell サーバー(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/rtx-pro-server/)は、トレーニング、合成データ生成(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/synthetic-data-generation/)、ロボット学習(https://www.nvidia.com/en-us/use-cases/robot-learning/)、シミュレーション(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/robotics-simulation/)に至るすべてのロボット開発ワークロードに対応する単一のアーキテクチャを提供します。- Microsoft Azure Marketplace(https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/nvidia.dgx-cloud?tab=overview) で提供される NVIDIA DGX Cloud(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/dgx-cloud/) は、Omniverse 開発者にクラウドからの大規模な OpenUSD および RTX ベースのアプリケーションのストリーミングを簡素化し、インフラのオーケストレーションと管理を最小限に抑えるフルマネージドのプラットフォームを提供します。Accenture と Hexagon は、このプラットフォームを最初に採用した業界の主要なリーダーです。

開発者エコシステムの加速

ロボティクスやフィジカル AI の開発者が 3D およびシミュレーション技術の採用を促進できるよう、NVIDIA は以下も発表しました。

- OpenUSD カリキュラムと認定は、AOUSD(https://aousd.org/uncategorized/alliance-for-openusd-announces-new-members-inclusive-language-guide-and-core-specification-progress/) メンバーである Adobe、Amazon Robotics、Ansys (Synopsys の一部)、Autodesk、Pixar、PTC、Rockwell Automation、SideFX、Siemens、TCS、Trimble、および Hexagon のような業界のリーダーのサポートを受け、USD の専門知識の需要に応えます。- Lightwheel とのオープンソース コラボレーションにより、ロボット ポリシーのトレーニングおよび評価フレームワークを NVIDIA Isaac Lab に統合します。これには、ロボットの操作および移動のための並列強化学習トレーニング機能、ベンチマーク、シミュレーション対応アセットが含まれます。

SIGGRAPH での NVIDIA Research の特別講演(https://www.youtube.com/watch?v=rFcmv2pXR0w)のリプレイをご覧ください。

