¼«Í³¤ò¤Ä¤«¤à¡¢¹á¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡¢¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ÃÂÀ¸
1947Ç¯¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥á¥¾¥óÃÂÀ¸¤È¶¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÀä¤¨¤º¿Ê²½¤·¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë¡£
2024-25½©Åß¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢MISS DIOR¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¯¥ë¥¸¥ã¥ó¤¬ÁÏºî¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹á¤ê¡¢¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯µÚ¤Ó°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¡Ë
¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¼«¿®¤Ë°î¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¤òµ±¤«¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¼«Í³¤ò¤Ä¤«¤à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ß¥¹¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Ï¡¢Ç»Ì©¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ñ¥Õ¥åー¥à ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¯¥ë¥¸¥ã¥ó
¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¡£
¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹á¤ê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥êー¤È¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¤¬´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥ê¥Ã¥Á¤ËÃÆ¤±¡¢ìÔÂô¤Ê¤Û¤É¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ë¹¤¬¤ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¸ò¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ªー¥¯¥¦¥Ã¥É¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹á¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¥ÏÇÅª¤Ç±¢±Æ¤Î¤¢¤ë¿¼¤ß¤È¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ó¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢1949Ç¯¤Î¥ª¥ë¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÁõ¤¤¤Ë¡£°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ü¥¦¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢¥Ü¥È¥ë ¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¬¥é¥¹À½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¥Ü¥È¥ë¤Î»ÍÌÌ¤Ë¥Õ¥í¥¹¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÀéÄ»³Ê»Ò¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê°ìÌÌ¤È¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Îµ±¤¤ÇÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
MISS DIOR COLLECTION
FALL 2025
¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö&¥¤¥áー¥¸ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥¯¥Á¥åー¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤Ç¼«Î§¤·¤¿¸½Âå½÷À¤ò¾Î¤¨¤ë¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÆ±Æü¤Î9·î5ÆüÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£60Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¼«Í³¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¤òµ±¤«¤»¤¿¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤ËËþ¤Á¤¿¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥° ¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É ¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Üー¥ë¥É ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È ¥ë¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢ÌÜ¸µ¤ä¥ê¥Ã¥×¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¤òµ¤ÉÊ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ±¤¤ÇÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤ÎÁõ¤¤¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒDIOR¡Ó FROM PARIS WITH LOVE @°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸
¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¤Î¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ë°¦¤òÀë¸À¤·¡¢¼«Í³¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¯¥Á¥åー¥ë¤ÎDNA¤ò´¶¤¸¤ëÂçÃÀ¤Ê¥í¥´¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¿·¤·¤¤¹á¤ê¤È¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸ÂÄêÉÊ¡¦¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥¯ ¥¯¥ëー¥ë 850 ¥Ç¥¢¥ê¥ó¥° ¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢±¢±Æ¡¢µ±¤¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢ÌÜ¤â¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¤¬¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë½É¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¥¹¥¥ó ¥ëー¥¸¥å ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å 732 ¥Ôー¥Á ¥³¥íー¥ë ¥µ¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥À¥ê¥¢¤È¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ôー¥Á ¥³¥íー¥ë¡£Ìµ¿ô¤Ë½Å¤Ê¤ë²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤ÊË¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤ÎÈ©¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒDIOR¡Ó FROM PARIS WITH LOVE
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì´ü´Ö ¡§ 8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë- 9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì ½ê ¡§ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û1³¬ = ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡§ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë 03-3350-6097
ISETAN BEAUTY online¡Ê»°±Û°ËÀªÃ°²½¾ÑÉÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë ÆÃÀß¥Úー¥¸ ¡§
https://meeco.mistore.jp/meeco/2508dior/ ¡Ê8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°10¡§00¸ø³«Í½Äê¡Ë
¿·À½ÉÊ
¥ß¥¹ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡Ê¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡Ë
35mL¡¡14,400±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë ¡¿ 15,840±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
50mL¡¡19,700±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë ¡¿ 21,670±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
2025Ç¯9·î5¡Ê¶â¡Ë È¯ÇäÍ½Äê
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¦ISETAN BEAUTY online¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸³«Å¹ÊÞ¿ôÎÌ¸ÂÄê¿§
¥Ç¥£¥ªー¥ë¥·¥ç¥¦ ¥µ¥ó¥¯ ¥¯¥ëー¥ë ¥Ç¥£¥ªー¥ë¥¹¥¥ó ¥ëー¥¸¥å ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å
850 ¥Ç¥¢¥ê¥ó¥° ¥é¥¤¥é¥Ã¥¯ 732 ¥Ôー¥Á ¥³¥íー¥ë ¥µ¥Æ¥ó
10,500±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê)¡¿11,550±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë 7,000±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê)¡¿7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¦ISETAN BEAUTY online¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
