【無料ウェビナー開催2025.8.20】「知財の歩き方Vol.3」元特許庁審査官 × 官公庁デザイン担当 弁理士が解説「法律家のためのデザイン入門」｜Authense法律事務所

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

法の解決と、人の気持ちの解決、ともに大切にしていくAuthense法律事務所より、当事務所のグループ法人であるAuthense弁理士法人が講師を務めるウェビナー、「知財の歩き方」のVol.3を開催することをお知らせします。



知財のトレンドや実務課題について、弁理士がわかりやすく解説するウェビナーシリーズ「知財の歩き方」。2025年8月20日（水）に開催するVol.3では、「デザインは専門職のもの」という思い込みを手放し、いま、法律家にこそ必要な“デザインの視点”をテーマにお届けします。

「デザインの視点」が、法務の武器になる

近年、社会全体は「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へと価値観を大きく転換しつつあります。少子高齢化、サステナビリティ、生成AIの進展といった環境変化のなかで、企業が競争力を維持・強化していくには、ユーザー視点に立った価値創造が不可欠です。こうした流れを受け、「デザイン経営」や「サービスデザイン」への注目も高まっています。

実際の現場では、「このデザインは意匠登録できるのか」「権利の所在は誰にあるのか」といった相談が法務部門に寄せられるケースが増加しています。しかし、デザインへの理解が浅いままだと、対応が曖昧になったり判断が遅れたりして、事業スピードの妨げとなることも少なくありません。

本ウェビナーでは、元特許庁意匠審査官・審判官であり、経済産業省・デジタル庁でデザイン政策に携わってきた弁理士・外山 雅暁が登壇。意匠法における「デザイン」と、現代社会で求められる「デザイン」との接点を見つめ直し、法律家が実務においてどう活かせるのかを解きほぐします。

知財に関する法改正や動向を効率よくキャッチアップしたい方や、企業の成長を支える“知財の現在地”を知りたい企業担当者の方は、ぜひ本ウェビナーをご活用ください。

【ウェビナータイトル】

【知財の歩き方Vol.3】元特許庁審査官 × 官公庁デザイン担当 弁理士が解説

「法律家のためのデザイン入門」

【開催日時】2025年08月20日（水）12:00~13:00

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/8542/

【参加費用】無料

【ウェビナー内容】

1．そもそも「デザイン」とは何か？

― 歴史・美大教育・思想から紐解く、デザインの多面性と現代的意義

２．ユーザー視点と共感から始める「デザイン思考」

― 行政・民間で広がるデザインのアプローチとプロセス

３．知的財産権と“ビジネスに活きるデザイン“の接点

― 知的財産を、企業経営やブランド価値に結びつける視点

※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・経営や事業におけるデザインの本質的な役割を見直したい方

・企業のブランディングやリブランディングに取り組んでいる方

・デザイン経営やデザイン思考を経営に取り入れたい方

・商標・意匠などの知財を事業やブランド戦略に活かしたい方

・他部門と連携して創造的な支援を行いたい法務・知財担当の方

・他部署と連携したクリエイティブ支援に関わる法務担当者

※恐れ入りますが、同業他社の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

【登壇者】

Authense弁理士法人 弁理士 マネージングディレクター 外山 雅暁

金沢美術工芸大学大学院修了後、アーティストとしての活動を経て、

2001年に特許庁へ入庁。意匠審査官としての経験を重ねた後、経済産業省デザイン政策室長補佐、特許庁意匠政策班長、審判官などを歴任し、行政サービスにおけるUX／サービスデザインの推進にも携わる。

また、特許庁における「デザイン経営」プロジェクトの立ち上げメンバーとしても活動。

2025年よりAuthense弁理士法人に参画し、企業実務におけるデザイン活用の可能性を広げるべく、精力的に取り組んでいる。

