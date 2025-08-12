2025年上半期の世界スマートグラス出荷台数は前年比110%増、Metaが70%以上のシェアを獲得｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月12日】
主なポイント
・世界のスマートグラス市場は、Ray-Ban Metaスマートグラスの堅調な需要と、XiaomiやTCL-RayNeoといった新規参入企業の参入に支えられ、2025年上半期に前年比110%の成長を遂げました。
・Metaの世界スマートグラス市場におけるシェアは、堅調な需要と主要生産パートナーであるLuxotticaの製造能力拡大に牽引され、2025年上半期には73%に上昇しました。
・Meta以外にも、2025年上半期に出荷台数を達成した主要なAIグラスOEMには、Xiaomi、TCL-RayNeo、Kopin Solos、Thunderobotなどが挙げられます。中でも、XiaomiのAIグラスの発表は、業界で最も待望されていた出来事でした。
・2025年下半期には、Meta、Alibaba、そして複数の中小規模企業による新製品を含め、さらに多くのAIグラス新モデルが市場に投入されると予想されています。世界のスマートグラス市場の急速な成長は2026年以降も続くと予想されます。
【市場動向】
カウンターポイント社のグローバルスマートグラスモデル出荷トラッカーによると、世界のスマートグラス市場の出荷台数は2025年上半期に前年比110%増加しました。この急増は、Ray-Ban Metaスマートグラスの堅調な需要と、Xiaomi、TCL-RayNeo、そして複数の中小規模企業ブランドといった新規参入企業によって牽引されました。
AIスマートグラスは、2025年上半期の総出荷数の78%を占め、2024年上半期の46%、2024年下半期の66%から増加しました。これは主に、Ray-Ban Meta AIグラスの圧倒的なシェアによるものです。AIグラスセグメントは前年比250%以上の成長を記録し、市場全体を大幅に上回りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327173&id=bodyimage1】
【専門家の解説】
市場全体のパフォーマンスについて、シニアリサーチアナリストのフローラ・タンは次のように述べています。「今年上半期に発生した電子機器に対する世界的な関税危機は、スマートグラス市場への影響は今のところ限定的であり、主要OEMとその製造パートナーにとって状況は依然として対応可能と思われます。」
競争面について、タンは次のように述べています。「他の参入企業による新製品の発売にもかかわらず、Metaの世界スマートグラス市場におけるシェアは、2025年上半期に73%に上昇しました。Ray-Ban Meta AIグラスの出荷量は、この期間に前年比200%以上増加しました。これは、堅調な市場需要と、Metaの主要生産パートナーであるLuxotticaの製造能力増強を反映しています。Luxotticaは、生産規模の拡大だけでなく、スタイルバリエーションの拡大による製品寿命の延長と小売販売の促進を通じて、Metaの成功に重要な役割を果たしています。当社のチャネルトラッカーによると、オンラインおよびオフラインのRay-Banストア、Sunglass Hut、LensCraftersを含むLuxotticaの小売ネットワークが、製品売上の大部分を占めています。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327173&id=bodyimage2】
市場の動向について、タンは次のように述べています。「Meta以外にも、2025年上半期に活躍した主要なAIスマートグラスOEMには、TCL-RayNeoのRayNeo V3シリーズ、Xiaomiのデビュー作となるXiaomi AI Glasses、ThunderobotのAURAスマートグラス、そしてKopin Solos AirGo Vシリーズといった中国メーカーが含まれます。XiaomiのAIグラスは、2025年上半期に発売されてからわずか1週間ほどしか経っていないにもかかわらず、世界のスマートグラス市場でダークホースとして台頭し、全体で4番目に売れているモデル、AIグラス分野では3番目に売れている製品となりました。Xiaomiデバイスの販売は、中国のハイテク愛好家やMiファンからの強い支持に支えられています。Xiaomiは今後数ヶ月間、OTAやソフトウェアアップデートを通じて製品のパフォーマンス向上を継続すると予想されます。」
