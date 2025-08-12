極低硫黄燃料油（VLSFO）の世界市場2025年、グローバル市場規模（重油、軽油）・分析レポートを発表
2025年8月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「極低硫黄燃料油（VLSFO）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、極低硫黄燃料油（VLSFO）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
極低硫黄燃料油（VLSFO）市場の概要と将来展望（2023年～2030年）
最新の調査によると、2023年における世界の極低硫黄燃料油（VLSFO）市場規模は約3,460億米ドルと評価されており、2030年には約5,872億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.8%と見込まれており、今後の成長が期待される分野です。
VLSFOは、原油からガソリンや軽油などを分離した後に残る重質残渣から生成される精製油の一種で、特に船舶向け燃料として使用されています。硫黄含有量が非常に少ないのが特徴で、環境規制に対応した次世代の船舶燃料として注目されています。
________________________________________
国際海事機関（IMO）規制と燃料油の分類
IMO（国際海事機関）は、2020年1月1日以降、全世界の海上船舶に使用される燃料油の硫黄含有量を0.5%以下に制限する規制を導入しました。この規制の下で、船舶燃料は以下の3つに大別されます。
● 高硫黄燃料油（HSFO）：硫黄含有量3.5%。スクラバー（脱硫装置）を備えた船舶のみ使用可能。
● 低硫黄燃料油（LSFO/VLSFO）：硫黄含有量0.5%以下。現在の市場主流。
● 超低硫黄燃料油（ULSFO）：硫黄含有量0.1%以下。欧米や中国の排出規制海域（ECA）ではこちらの使用が義務付けられています。
こうした規制により、VLSFOの需要が急拡大しています。
________________________________________
市場セグメントと用途
VLSFO市場は、主に以下のようなタイプと用途に分類されます。
タイプ別
● 重質燃料油：船舶の大型エンジンなどに使用されることが多く、コスト効率に優れています。
● 軽質燃料油：発電設備や軽負荷用の内燃機関などに使われ、燃焼効率が高いのが特徴です。
用途別
● 船舶：主要用途であり、海運会社やタンカー事業者の間で需要が集中しています。
● その他：発電所、建設業、化学プラントなど、産業用途に広く利用されています。
________________________________________
地域別市場動向
アジア太平洋地域（特に中国）
本市場の中心はアジア太平洋地域であり、特に中国が圧倒的な成長を見せています。国内での旺盛な海運需要に加え、政府の政策支援や製油インフラの整備も成長を後押ししています。
北米・欧州
北米および欧州では、環境規制と持続可能な海運への関心の高まりにより、VLSFOの需要が着実に増加しています。特に欧州は0.1%の超低硫黄規制が適用されるECA区域が多く、市場成長のドライバーとなっています。
中南米・中東・アフリカ
これらの地域でも港湾整備や船舶燃料供給体制の近代化が進み、VLSFOの導入が拡大しつつあります。特にブラジルや南アフリカ、アラブ首長国連邦では輸出入にかかる主要航路のハブとして注目されています。
________________________________________
技術トレンドと市場動向
VLSFO市場では、脱硫技術やブレンド技術の革新が急速に進んでいます。従来の高硫黄燃料油を代替するため、精製所では高度な処理技術によってVLSFOを生産しており、今後も製品品質の均質化が課題となります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「極低硫黄燃料油（VLSFO）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、極低硫黄燃料油（VLSFO）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
極低硫黄燃料油（VLSFO）市場の概要と将来展望（2023年～2030年）
最新の調査によると、2023年における世界の極低硫黄燃料油（VLSFO）市場規模は約3,460億米ドルと評価されており、2030年には約5,872億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.8%と見込まれており、今後の成長が期待される分野です。
VLSFOは、原油からガソリンや軽油などを分離した後に残る重質残渣から生成される精製油の一種で、特に船舶向け燃料として使用されています。硫黄含有量が非常に少ないのが特徴で、環境規制に対応した次世代の船舶燃料として注目されています。
________________________________________
国際海事機関（IMO）規制と燃料油の分類
IMO（国際海事機関）は、2020年1月1日以降、全世界の海上船舶に使用される燃料油の硫黄含有量を0.5%以下に制限する規制を導入しました。この規制の下で、船舶燃料は以下の3つに大別されます。
● 高硫黄燃料油（HSFO）：硫黄含有量3.5%。スクラバー（脱硫装置）を備えた船舶のみ使用可能。
● 低硫黄燃料油（LSFO/VLSFO）：硫黄含有量0.5%以下。現在の市場主流。
● 超低硫黄燃料油（ULSFO）：硫黄含有量0.1%以下。欧米や中国の排出規制海域（ECA）ではこちらの使用が義務付けられています。
こうした規制により、VLSFOの需要が急拡大しています。
________________________________________
市場セグメントと用途
VLSFO市場は、主に以下のようなタイプと用途に分類されます。
タイプ別
● 重質燃料油：船舶の大型エンジンなどに使用されることが多く、コスト効率に優れています。
● 軽質燃料油：発電設備や軽負荷用の内燃機関などに使われ、燃焼効率が高いのが特徴です。
用途別
● 船舶：主要用途であり、海運会社やタンカー事業者の間で需要が集中しています。
● その他：発電所、建設業、化学プラントなど、産業用途に広く利用されています。
________________________________________
地域別市場動向
アジア太平洋地域（特に中国）
本市場の中心はアジア太平洋地域であり、特に中国が圧倒的な成長を見せています。国内での旺盛な海運需要に加え、政府の政策支援や製油インフラの整備も成長を後押ししています。
北米・欧州
北米および欧州では、環境規制と持続可能な海運への関心の高まりにより、VLSFOの需要が着実に増加しています。特に欧州は0.1%の超低硫黄規制が適用されるECA区域が多く、市場成長のドライバーとなっています。
中南米・中東・アフリカ
これらの地域でも港湾整備や船舶燃料供給体制の近代化が進み、VLSFOの導入が拡大しつつあります。特にブラジルや南アフリカ、アラブ首長国連邦では輸出入にかかる主要航路のハブとして注目されています。
________________________________________
技術トレンドと市場動向
VLSFO市場では、脱硫技術やブレンド技術の革新が急速に進んでいます。従来の高硫黄燃料油を代替するため、精製所では高度な処理技術によってVLSFOを生産しており、今後も製品品質の均質化が課題となります。