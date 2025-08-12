電子請求書市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
電子請求書とは、従来の紙媒体で発行されていた請求書を電子データとして作成・送付・管理する仕組みである。PDF、XML、EDI（Electronic Data Interchange）形式など多様なフォーマットで構成され、発行者・受領者双方がデジタル環境下で請求・支払処理を完結できるよう設計されている。これにより、郵送コストや印刷コストの削減、事務作業の効率化、保管スペースの削減などが実現されるだけでなく、業務の透明性と正確性も向上する。特に近年では、改正電子帳簿保存法やインボイス制度などの制度的整備により、単なる業務効率化のツールとしてだけではなく、企業の法令遵守（コンプライアンス）における中核的な役割を担う存在へと進化している。
電子請求書業界の発展は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進と密接に関連している。本産業の特徴は、第一に業種・業態を問わず幅広い企業に適用可能であるという普遍性にある。製造業、サービス業、小売業など、いずれの業界においても請求処理は不可欠であり、電子化のインパクトが極めて大きい。第二に、関連する法制度・会計規則の変化に敏感に反応する業界であり、制度対応型のクラウドサービスやソリューションビジネスが多く登場している。第三に、電子請求書は単体のシステムではなく、会計、販売管理、ERP、電子契約などの周辺システムとの連携が求められることから、プラットフォーム化やAPI対応などの技術的柔軟性が製品競争力の鍵となる。
電子請求書市場は、単なるペーパーレス化という枠を超え、企業間取引全体のデジタル基盤として成長を続けている。特に中小企業における導入障壁がクラウド技術により大幅に低下し、低コストかつ短期間での運用開始が可能になってきたことが普及を加速させている。また、請求書発行後の入金管理、債権管理、消込作業といった一連のプロセスに自動化技術（RPA、AI-OCRなど）が組み込まれることで、付加価値の高い統合型サービスが主流となってきている。さらに、企業の内部統制強化や監査対応といった観点からも、ログ管理やタイムスタンプ、電子署名といった機能の重要性が高まっており、法的証拠能力を担保できる仕組みとしての信頼性向上も成長要因の一つである。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル電子請求書市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.9%で、2031年までにグローバル電子請求書市場規模は45.3億米ドルに達すると予測されている。
図. 電子請求書世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327138&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327138&id=bodyimage2】
図. 世界の電子請求書市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電子請求書の世界的な主要製造業者には、SAP Ariba、OpenText、Sage、Tungsten、Edicom、Vertex、Tradeshift、Basware、Pagero、Xeroなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
電子請求書市場の拡大を支える主な要因としては、第一に政府主導による法制度の整備が挙げられる。たとえば、日本におけるインボイス制度導入や電子帳簿保存法の改正は、企業に電子化を促す強力なインセンティブとなっている。第二に、企業経営の効率化・コスト削減へのニーズが背景にある。紙媒体による請求業務は、印刷・封入・郵送・保管・手動入力といった非効率な作業が多く、電子化による省力化効果は極めて大きい。第三に、働き方改革やリモートワークの定着に伴い、場所を問わず請求処理が可能となることの利便性が評価されている。また、脱炭素社会に向けた環境意識の高まりにより、企業のサステナビリティ戦略の一環として電子請求書の導入を進める動きも見られる。これら複合的要因によって、電子請求書は単なる業務ツールを超えた経営資源としての地位を確立しつつある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Cloud-based
On-premises
用途別セグメント：
Retail
Manufacturing
Public Sector
Logistics and Supply Chain
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
