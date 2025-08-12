子供服ブランド「SLAP SLIP(スラップ スリップ、株式会社べべ）」から「パウ・パトロール(TM)」とのコラボレーション第5弾が新発売！
神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開する「SLAP SLIP(スラップ スリップ)」は、大人気プリスクール向けアニメ「パウ・パトロール」とのコラボレーションアイテム第5弾を発売いたします。
SLAP SLIP(スラップ スリップ)全国53店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL）にて同時発売です。
2025年8月上旬より、順次発売開始！
※店舗、ECサイトより発売日が異なる場合がございます。詳しくはご利用の店舗までお問い合わせください。
「パウ・パトロール」とは
スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、１０歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。
パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Paramount+ (J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。
コラボ商品ラインナップ■パウ・パトロール プリント長袖Tシャツ
新シリーズの「ビッグトラック」がデザインされた長袖Tシャツ。
おなじみの「マーシャル」「チェイス」「スカイ」「ラブル」はもちろん、新しい仲間の「アクセル」も登場！
とにかく元気いっぱいなお子様に大活躍する長袖Tシャツを、ちょっぴり大人なカラーリングでご用意しました。
普段使いしやすいデザインで、お友達や兄妹でお揃いコーディネートもおすすめです。
パウ・パトロール 長袖Tシャツ
価格：\2,750(税込)
展開サイズ：90cm～130cm
カラー：ホワイト・ネイビー・ボーダー(白黒)
■パウ・パトロール 総柄ロンT＋半袖Tセット
暖かい時期には半袖1枚で、肌寒くなったら重ね着して、シーンによって使い分けられます。
トラック柄ロンTとビビッドカラーの半袖Tの重ね着でアメカジ風な着こなしに♪
春から秋までたくさん着られる一枚♪
ご兄弟やお友達とお揃いコーディネートもおすすめです。
総柄ロンT＋半袖Tセット
価格：\4,290(税込)
サイズ展開：90cm～130cm
カラー：レッド・イエロー
■パウ・パトロール 切り替え長袖Tシャツ
女の子に大人気の「スカイ」と「エベレスト」がプリントされたキュートな一枚。
胸元のラメやストーン、袖口のチュールなど女の子の好きがぎゅっと詰まった一枚です(ハート)
薄手なので、秋口から初夏まで長く使えちゃう♪
切り替えから広がるふんわりシルエットがおしゃれな一着です。
パウ・パトロール 切り替え長袖Tシャツ
価格：\2,970(税込)
サイズ展開：90cm～130cm
カラー：パープル・ピンク系
▼「パウ・パトロール」コラボレーションアイテムはこちらからもご覧いただけます▼
https://www.bebe-mall.jp/shop/shop/pg/1pawpatrol2024/
SLAP SLIP(スラップ スリップ)とは
～子どもの欲しいをカタチに～
ヨーロッパのこどものように子どもらしい今しか着られないナチュラルなかわいさを提案
どこか上品で清楚感漂うフレンチカジュアルはいつものコーディネートをさりげなく格上げ
■SLAP SLIP(スラップ スリップ）ショップリスト(全国58店舗)
https://bebe.co.jp/brand/slap-slip-shoplist/
■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL
https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)公式Instagram
https://www.instagram.com/slapslip_official/
■【会社概要】
会社名:株式会社ベベ
所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2
代表者:代表取締役 卜部 正寿
URL:https://bebe.co.jp/about/#profile
事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売
■【お問合せ先】
株式会社ベベ カスタマーセンター
10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く）
MALL:bebe.info@java.gr.jp